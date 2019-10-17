(أزرق أبيض) يوجه دعوة لـ(الليكود) ونتنياهو يقترح على غانتس حلاً لتشكيل حكومة

قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: إن حرب (أزرق أبيض) دعا نتنياهو إلى إعادة التفويض إلى الرئيس ريفلين، والسماح للرئيس بمنح التفويض لـ" غانتس " لقيادة حكومة من شأنها إصلاح المشاكل الأمنية والاقتصادية الحالية للحكومة بدلاً من إضاعة الوقت.



وكان نتنياهو عرض على رئيس تحالف أزرق أبيض بيني غانتس حلاً لتشكيل حكومة وحدة وطنية.



وقال نتنياهو: "لقد اتصلت بعضو الكنيست بيني غانتس وعرضت عليه حلا وسطا لتشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة"، وفق ما نقلت قناة (كان).



وأشار نتنياهو إلى أن الحكومة التي سيشكلها ستستند إلى إجماع وطني واسع لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية الملحة التي تزداد من حولنا، وأن تشكيلها يحتاج من جميع الأطراف إلى تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاقات، مبينًا أن الحكومة يجب تشكيلها في أسرع وقت لأن جميع الإسرائيليين ينظرون حولهم ويرون كيف يتغير الشرق الأوسط أمام أعيننا ويتغير نحو الأسوأ، وفق تعبيره.



وأوضح نتيناهو أن التحديات الأمنية تتزايد أيضًا وهي لا تنتظر إسرائيل، مضيفًا: "لذا فإنني أحث غانتس على إظهار المسؤولية الوطنية والدخول في مفاوضات معي على الفور ، لتأسيس الحكومة التي تحتاج إليها إسرائيل بشدة، دون أي رفض".



رام الله - دنيا الوطن