سلطات الاحتلال تقرر تثبيت الإعتقال الإداري بحق الأسيرة هبة اللبدي

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صدور قرار محكمة

عوفر العسكرية، بتثبيت الإعتقال الإداري لمدة خمس شهور بحق الأسيرة الفلسطينية الأردنية هبة اللبدي، والتي تخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 24 يوما.



وأوضحت الهيئة أن قرار المحكمة جاء بعد جلسة مغلقة

عقدت للنظر في الإعتقال الإداري للأسيرة اللبدي، وذلك بعد جهود كبيرة بذلتها الدائرة القانونية في الهيئة، والتي تزامنت مع تدخلات وضغوطات أردنية للإفراج عنها، حيث تم رفض جميع الإدعاءات التي قدمت من هيئة الدفاع عنها.



وأضافت الهيئة "إن صدور قرار المحكمة بتثبيت الإداري

للأسيرة اللبدي، في هذا الوقت الصعب التي تمر به، يكشف مدى وقاحة وإجرام هذا الاحتلال، وطالبت الحكومة الاردنية مواصلة الجهود لدى كل الجهات الدولية لإنقاذ حياتها".



وحملت الهيئة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن

صحة وحياة هبة، وان التفرد بها، وسياسة الضغط عليها، ووضعها في بيئة صحية وحياتية معقدة، قد يكون له تداعيات خطيرة عليها.