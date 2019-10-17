شؤون فلسطينية

القرعاوي: الضفة الغربية تشهد استباحة غير مسبوقة من المستوطنين

القرعاوي: الضفة الغربية تشهد استباحة غير مسبوقة من المستوطنين
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس، فتحي القرعاوي، أن الضفة الغربية والقدس المحتلة تشهد استباحة غير مسبوقة من قبل الاحتلال والمستوطنين.

وقال القرعاوي: إن الاعتداءات المتواصلة للمستوطنين بحماية من جيش الاحتلال يمكن أن تكون مقدمة لضم مناطق في الضفة لإسرائيل.

وأضاف: "الصمت الفلسطيني الرسمي والعربي والدولي لما يفعله المستوطنون في الضفة، يعطي الضوء الأخضر للاحتلال لممارسة كافة الانتهاكات بحق الإنسان الفلسطيني وسرقة أرضه، بحجة وجود مقامات ومزارات خاصة باليهود في أراضي الفلسطينيين".

وأشار إلى أن هناك خطورة لما يشهده الأقصى والحرم الإبراهيمي من اقتحامات وانتهاكات مستمرة، أمام عجز السلطة الفلسطينية عن فعل شيء.

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