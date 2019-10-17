شؤون فلسطينية

الخضري:الحد من معدلات الفقر الخطيرة بغزة بوابته رفع الحصار وتنفيذ مشروعات تنموية

الخضري:الحد من معدلات الفقر الخطيرة بغزة بوابته رفع الحصار وتنفيذ مشروعات تنموية
النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار
رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن الحد من معدلات الفقر الخطيرة والمرتفعة جداً في قطاع غزة بوابته رفع الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 13 عاماً، وتنفيذ مشروعات تنموية تستوعب أيدي عاملة.

ووجه الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الخميس 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، نداءً عاجلاً لكافة الدول المُوقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تعتبر "الفقر انتهاك لهذه الحقوق يجب العمل للقضاء عليه"، للبدء بحملة دولية للقضاء على الفقر في غزة بصفتها الأعلى فقراً.

وقال الخضري إن " مليون ونصف مليون فلسطيني في القطاع يعيشون تحت خط الفقر، منهم مليون لاجئ".

وأشار إلى أن مؤسسات دولية وعربية على رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" تقدم مساعدات إنسانية غذائية وصحية لهم، لكن هذه المساعدات لا تفي بمتطلبات الحياة المتعددة والمتزايدة".

وشدد على أن أطفال هذه الأسر الفقيرة يعيشون ظروف مأساوية مضاعفة تنتهك حقوقهم في التعليم والصحة والغذاء، حيث نسب عالية من بينهم يعانون من أمراض فقر الدم.

وذكر الخضري أن معدلات البطالة أيضاً مرتفعة وخاصة بين فئة الشباب، حيث تصل إلى نحو 65%، فيما معدل دخل الفرد اليومي لا تتجاوز 2 دولار كحد أقصى.

وأشار إلى أن أكثر من 300 ألف عامل مُعطل عن العمل في إحصائية ترتفع بشكل يومي، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

وبين أن تنفيذ مشروعات تنموية وتشغيل أيدي عاملة من شأنها أن تحد من هذه الأوضاع، وتقلل نسب البطالة والفقر المرتفعتين بصورة كارثية.

وشدد الخضري على أهمية استثمار كل الطاقات الفلسطينية والعربية والدولية على المستويات الرسمية والشعبية والمؤسسات ذات العلاقة، لتوجيه دعم خاص لقطاع غزة الذي يعاني الحصار والعدوان، ويعيش ظروف اقتصادية كارثية، وسط تحذيرات الأمم المتحدة المستمر بأن قطاع غزة لن يكون صالحاً للحياة في العام القادم، إذا لم يتم علاج الوضع الإنساني والاقتصادي المتردي.

أخبار ذات صلة

حماس: اعتقال الاحتلال لمواطنين أردنييْن يؤكد اتساع عدوانه ليشمل مكونات الأمة

حماس: اعتقال الاحتلال لمواطنين أردنييْن يؤكد اتساع عدوانه ليشمل مكونات الأمة

نابلس: وفاة شاب وجدت على رقبته اثار حبل

نابلس: وفاة شاب وجدت على رقبته اثار حبل

اشتية: المنطقة الصناعية في جنين ستوفر 20 ألف فرصة عمل

اشتية: المنطقة الصناعية في جنين ستوفر 20 ألف فرصة عمل

سلطات الاحتلال تقرر تثبيت الإعتقال الإداري بحق الأسيرة هبة اللبدي

سلطات الاحتلال تقرر تثبيت الإعتقال الإداري بحق الأسيرة هبة اللبدي

القرعاوي: الضفة الغربية تشهد استباحة غير مسبوقة من المستوطنين

القرعاوي: الضفة الغربية تشهد استباحة غير مسبوقة من المستوطنين

حماس: مبادرة الفصائل حول المصالحة متوازنة برؤية واضحة

حماس: مبادرة الفصائل حول المصالحة متوازنة برؤية واضحة

اتفاق فلسطيني سعودي على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال

اتفاق فلسطيني سعودي على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال

حمدونة: تعميم وزارة الخارجية فى قضية الأسرى عاملاً أساسياً لانتصارهم

حمدونة: تعميم وزارة الخارجية فى قضية الأسرى عاملاً أساسياً لانتصارهم

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

حماس: اعتقال الاحتلال لمواطنين أردنييْن يؤكد اتساع عدوانه ليشمل مكونات الأمة

حماس: اعتقال الاحتلال لمواطنين أردنييْن يؤكد اتساع عدوانه ليشمل مكونات الأمة

القرعاوي: الضفة الغربية تشهد استباحة غير مسبوقة من المستوطنين

القرعاوي: الضفة الغربية تشهد استباحة غير مسبوقة من المستوطنين

الخضري:الحد من معدلات الفقر الخطيرة بغزة بوابته رفع الحصار وتنفيذ مشروعات تنموية

الخضري:الحد من معدلات الفقر الخطيرة بغزة بوابته رفع الحصار وتنفيذ مشروعات تنموية

حمدونة: تعميم وزارة الخارجية فى قضية الأسرى عاملاً أساسياً لانتصارهم

حمدونة: تعميم وزارة الخارجية فى قضية الأسرى عاملاً أساسياً لانتصارهم

رأفت يدين اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي وعصابات المستوطنين للمحافظات الفلسطينية

رأفت يدين اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي وعصابات المستوطنين للمحافظات الفلسطينية

اشتية يدعو الأطباء الفلسطينيين بالداخل للعمل في المستشفيات الفلسطينية

اشتية يدعو الأطباء الفلسطينيين بالداخل للعمل في المستشفيات الفلسطينية

الخطيب: أعداد المستوطنين غير المسبوقة التي تقتحم الأقصى هدفها فرض واقع جديد

الخطيب: أعداد المستوطنين غير المسبوقة التي تقتحم الأقصى هدفها فرض واقع جديد

بتمويل من الحكومة الفلسطينية بـ(2.2) مليون شيكل.. زيارة يفتتح طريق (وادي القف)

بتمويل من الحكومة الفلسطينية بـ(2.2) مليون شيكل.. زيارة يفتتح طريق (وادي القف)

منوعات

جينيفر أنيستون تسبب عطلًا في إنستقرام بسبب هذه الصورة

جينيفر أنيستون تسبب عطلًا في إنستقرام بسبب هذه الصورة

ممثلة لبنانية تعترف باكتساب 13 كيلوغراماً من أجل دور

ممثلة لبنانية تعترف باكتساب 13 كيلوغراماً من أجل دور

شاهد آخر صور للفنان طلعت زكريا قبل وفاته

شاهد آخر صور للفنان طلعت زكريا قبل وفاته

نبيلة عبيد تكشف لأول مرة سبب رفضها الإنجاب

نبيلة عبيد تكشف لأول مرة سبب رفضها الإنجاب

منشورات أصالة وابنتها تعزز أنباء خلاف الفنانة وزوجها واستعدادهما للانفصال

منشورات أصالة وابنتها تعزز أنباء خلاف الفنانة وزوجها واستعدادهما للانفصال

بعد فيلم &#34;الممر&#34;.. برلمانية تطالب أحمد عز باستكمال بطولاته والاعتراف بأولاده

بعد فيلم "الممر".. برلمانية تطالب أحمد عز باستكمال بطولاته والاعتراف بأولاده

ريهام سعيد تكشف لأول مرة عن مهنة ابنتها الشابة

ريهام سعيد تكشف لأول مرة عن مهنة ابنتها الشابة

شاهد: فنان لبناني يحدث ضجة بطريقة مساعدته لمتضرري الحرائق

شاهد: فنان لبناني يحدث ضجة بطريقة مساعدته لمتضرري الحرائق

لقاء بين أحلام وشاروخان في حفل صناعة الترفيه بالرياض يشعل المواقع

لقاء بين أحلام وشاروخان في حفل صناعة الترفيه بالرياض يشعل المواقع

مقتل نجل نجم هوليود بالرصاص بعد إقدامه على قتل أمه

مقتل نجل نجم هوليود بالرصاص بعد إقدامه على قتل أمه

عربي

بشكل نهائي.. قيس سعيد رئيساً لتونس بنسبة 72.71%

بشكل نهائي.. قيس سعيد رئيساً لتونس بنسبة 72.71%

شاهد.. أمير سعودي: نحقق مع القحطاني في منزله

شاهد.. أمير سعودي: نحقق مع القحطاني في منزله

إسرائيل: الغَمْر لن تُعاد للأردن قبل انتهاء موسم جني المحصول

إسرائيل: الغَمْر لن تُعاد للأردن قبل انتهاء موسم جني المحصول

شاهد: أول بلد عربي يُؤيد العقوبات الأمريكية على تركيا

شاهد: أول بلد عربي يُؤيد العقوبات الأمريكية على تركيا