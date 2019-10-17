حماس: مبادرة الفصائل حول المصالحة متوازنة برؤية واضحة









رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور صلاح البردويل أن مبادرة الفصائل حول المصالحة متوازنة برؤية واضحة وذلك خلال مشاركته في اللقاء الحواري الذي نظمه الملتقى الفكر التقدمي، بعنوان: "الرؤية الوطنية الشاملة للمصالحة والدورالشعبي المطلوب".وضم اللقاء ممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية، حيث مثل حركة الجهاد الإسلامي الدكتور أحمد المدلل، ومثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأستاذ كايد الغول، وكانت حركة فتح ممثلة بالأستاذ عماد الأغا.أشار البردويل إلى أن حركة حماس تقدر جهد القوى الوطنية والإسلامية التي أنجحت الورقة التي تحمل رؤية شاملة للمصالحة، منوهاً إلى أن حماس وافقت على هذه المبادرة دون تحفظ.وعلل النائب البردويل موافقة حماس على مبادرة القوى الإسلامية والوطنية للمصالحة، بأنها مبادرة متوازنة تتحدث عن القضية الفلسطينية برؤية واضحة، موضحاً أن الحركة ترى في الكل بأنهم سواسية وشركاء في هذا الوطن كما أنهم شركاء في الدم والمقاومة.وأوضح البردويل أن هذه الورقة جمعت كل إيجابيات الأوراق السابقة للمصالحة، وهي مرتبطة بجدول زمني منطقي، وأهداف واضحة، طالباً من السلطة أن تتخلى عن التفرد بالقرار، والعمل مع الكل الوطني كشركاء.