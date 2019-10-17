شؤون فلسطينية

اشتية يدعو الأطباء الفلسطينيين بالداخل للعمل في المستشفيات الفلسطينية

اشتية يدعو الأطباء الفلسطينيين بالداخل للعمل في المستشفيات الفلسطينية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية الأطباء الفلسطينيين في الداخل العاملين بالمستشفيات الإسرائيلية، إلى العمل في المستشفيات الفلسطينية لتعزيز الكادر الطبي الفلسطيني وتزويده بالتخصصات المختلفة.

وأكد اشتية خلال استقباله وفدا من جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" أمس الأربعاء، أن التوجه لوقف التحويلات إلى إسرائيل يرافقه تركيز الجهد على تعزيز القطاع الصحي الوطني، من حيث التجهيزات والكادر الطبي ونوعية الخدمات المقدمة.

وأوضح اشتية، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن هناك محاولات إسرائيلية للضغط على الحكومة لإعادة التحويلات للمستشفيات الإسرائيلية، التي خسرت الملايين جراء هذه السياسة، ومحاولات أيضا لتحريض الرأي العام الفلسطيني على هذا التوجه.

وأكد رئيس الوزراء أن وزارة الصحة تعمل وفق آلية مهنية لتمكين كل مريض من الحصول على العلاج الذي يحتاجه من خلال تقارير الأطباء واللجان المختصة.

واطلع اشتية على واقع عمل "أطباء لحقوق الإنسان" في تقديم الخدمات الطبية للفلسطينيين سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة بشكل مجاني، بالإضافة الى متابعة الحالة الصحية للاسرى المرضى في سجون الاحتلال.

وثمن اشتية دور الجمعية التطوعي في مساندة القطاع الصحي الفلسطيني، لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها، من خلال قيامهم بإنشاء عيادة متنقلة لفحص المرضى، وتقديم العلاج والدواء لهم بشكل مجاني.

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