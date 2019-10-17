شؤون فلسطينية

بدء صرف مستحقات الموظفين وعدد من المتقاعدين الماليين.. ولا مستحقات لتفريغات 2005

بدء صرف مستحقات الموظفين وعدد من المتقاعدين الماليين.. ولا مستحقات لتفريغات 2005
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
بدأت البنوك الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، اليوم الخميس، صرف مستحقات الموظفين الحكوميين عن ثلاثة أشهر وذلك وفق ما أعلنت وزارة المالية. 

وقال موظفون، لـ "دنيا الوطن": إن البنوك بدأت بصرف مستحقات ثلاثة أشهر، وسط تباين في نسب الصرف بين الموظفين، مشيرين إلى أن المبلغ مثل 40% من الراتب والتي لم تصرف خلال الأزمة المالية.

وأوضح عدد من موظفي التقاعد المالي بغزة، أنه عدداً منهم صرف له مستحقات مالية، حيث طال الصرف الموظفين الذين يتلقون راتباً أكثر من 2000 شيكل، في حين أن الذين أدنى من ذلك لم تصرف لهم أي مبالغ مالية. 

وفي السياق، قال الناطق باسم تفريغات 2005 رامي أبو كرش: إن الحكومة الفلسطينية لم تصرف أي مبالغ مالية لهم، مشيراً إلى أنه لم يتلقى أي من عناصر 2005 مبالغ مالية من مستحقاتهم.

وأضاف أبو كرش، لـ "دنيا الوطن"، أن موظفي الملف ينتظرون أن تتضح الأمور للإعلان عن خطواتهم المقبلة، لافتاً إلى أنه حتى اللحظة تبدو الأمور غير واضحة. 

وحسب المتقاعدين العسكريين، فإنه لم يصرف حتى اللحظة أي مبالغ مالية لهم، حيث اعتادت وزارة المالية صرف رواتبهم بعد رواتب الموظفين الحكوميين.

وفي السياق، قال عضو نقابة الموظفين الحكوميين، نضال المصري: إن المستفيدين من المستحقات هم كبار الدرجات الوظيفية، مشيراً إلى أن موظفي الدرجات الدنيا لن يستفيدوا من المستحقات ولو بشيكل واحد.

وأضاف المصري، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن المستفيدين من المستحقات لن تتعدى نسبتهم 25% إلى 30% من عدد الموظفين، مشيراً إلى أن العسكريين الذين بدرجة نقيب فما فوق سيستفيدون من المستحقات في حين لن يستفيد الدرجات الدنيا.

وتابع المصري: "صرف الراتب لموظفي قطاع غزة بنسبة 60% من أصل 75% أدى إلى عدم استفادة الموظفين بغزة من المستحقات"، مطالباً رئيس الوزراء محمد اشتية بالعمل على تنفيذ قراره الخاص بوقف التمييز بين الموظفين في الضفة وغزة.

يذكر أن وزارة المالية، أكدت الاثنين الماضي، أنها ستقوم بسداد المتأخرات المترصدة من الرواتب الشهرية لصالح الموظفين على مدار الـ 6 أشهر الماضية، وذلك على النحو التالي، وفق بيان وصل "دنيا الوطن": 

1- سيتم سداد مجموع متأخرات رواتب ثلاثة أشهر وهي (نيسان، أيار، حزيران)، دفعة واحدة يوم الخميس الموافق 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019.

2- سيتم سداد متأخرات رواتب الاشهر (تموز، آب، أيلول) بالتزامن مع رواتب (تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول)، حيث سيتم صرف هذه الأشهر بنسبة 100% في موعدها.

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