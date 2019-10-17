بتمويل من الحكومة الفلسطينية بـ(2.2) مليون شيكل.. زيارة يفتتح طريق (وادي القف)

افتتاح شارع وادي القف بالخيل

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رام الله - دنيا الوطن

افتتح وزير الأشغال العامة والاسكان الدكتور محمد زيارة، اليوم، طريق واد القف "ترقوميا" في محافظة الخليل، بحضور نائب محافظ الخليل، ورئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، ورئيس بلدية ترقوميا عبد المنعم فطافطة ورئيس بلدية حلحول حجازي منعم، وعدد من الشخصيات الإعتبارية ورؤساء المجالس القروية والهيئات المحلية.



و قال زيارة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن هذا الطريق تبلغ تكلفته المالية 2.2 مليون شيكل، بتمويل من الحكومة الفلسطينية، و سيخدم عابري معبر ترقوميا بالاضافة الى منطقة صوريف، خاراس، نوبة، بيت أولا،وإذنا..



جاء ذلك خلال جولة أجراها زيارة الى محافظة الخليل للاطلاع على احتياجات المواطنين فيما يخص قطاع البنية التحتية، حيث التقى برؤساء البلديات الذين قاموا بإطلاعه على احتياجاتهم..



وأكد زيارة أن الوزارة ستضع مشاريع محافظة الخليل على سلم أولوياتها لما لها من أهمية اقتصادية وثقل سكاني كبير، مبينا أن وزارته ستعمل كل ما هو ممكن لتطوير البنية التحتية لخدمة المواطنين..