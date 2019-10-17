الجهاد الإسلامي: مصر تُفرج عن 81 محتجزاً فلسطينياً من سجونها اليوم

أكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن السلطات المصرية ستفرج اليوم الخميس، عن 81 مجتجزاً لديها بالسجون المصرية، وذلك بعد زيارة وفد الحركة لمصر ولقاءه المسؤولين المصرين.





وقال عضو المكتب السياسي للحركة، نافذ عزام، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن مصر ستفرج عن المجتجزين اليوم الخميس، مشيراً إلى أن 26 منهم سيرافق وفد الحركة لقطاع غزة.





وأوضح عزام، أن 55 من المحتجزين في طريقهم إلى قطاع غزة، حيث سيدخلون إلى القطاع قبل وصول الوفد.





يذكر أن وفداً من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام للحركة زياد النخالة وعضوية خالد البطش ونافذ عزام زارو القاهرة الأسبوع الجاري لبحث عدة ملفات فلسطينية.





وكان القيادي في الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، قد كشف في وقت سابق تفاصيل زيارة وفد حركته إلى العاصمة المصرية (القاهرة)، والتي بدأت أمس الاثنين، بدعوة رسمية من مصر.

وقال المدلل، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن الوفد يضم الأمين العام للجهاد الإسلامي، زياد النخالة، وأعضاء المكتب السياسي، محمد الهندي، ونافذ عزام، وخالد البطش، لافتاً إلى أن الزيارة، جاءت بدعوة من مصر لمناقشة عدد من الملفات الفلسطينية.

وأوضح المدلل، أن الوفد سيناقش تطوير العلاقات الثنائية بين الحركة ومصر، إلى جانب الأوضاع المعيشية لأهالي قطاع غزة، وسبل تخفيف الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

وأضاف المدلل: "سيبحث الوفد مع المسؤولين المصريين معاناة الشعب الفلسطيني، وسبل كسر الحصار الذي مر عليه سنوات، إلى جانب التخفيف من معاناة المسافرين عبر معبر رفح البري".

وأشار المدلل، إلى أن الوفد سيبحث قضايا عناصر الجهاد الإسلامي المحتجزين في مصر، مبيناً أن الوفد سيبحث سبل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إجراءات كسر الحصار عن قطاع غزة.

خاص دنيا الوطن