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بشكل نهائي.. قيس سعيد رئيساً لتونس بنسبة 72.71%

بشكل نهائي.. قيس سعيد رئيساً لتونس بنسبة 72.71%
قيس سعيد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهئية العليا المستقلة للانتخابات التونسية، اليوم الخميس، رسمياً فوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية التونسية بنسبة72.71% من الأصوات، بعد عدم تقدم منافسه نبيل القروي بأي طعن.

وقال رئيس الهيئة، نبيل بفون، وفق (روسيا اليوم): "بعد استيفاء نتائج الطعون والتثبت من احترام المترشحين لاحكام الفترة الانتخابية، آلت عمليات الاقتراع والفرز إلى حصول المترشح قيس سعيد على أكثر من 2.7 مليون صوت من جملة 3.82 مليون صوت".

وأوضح أن قيس سعيد تحصل على 72.71% من الأصوات متفوقا بذلك على منافسه نبيل القروي الذي تحصل على 1.04 صوتا أي بنسبة 27.29% من جملة الأصوات المصرح بها.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية، يوم الأحد الماضي، 55%، وهي نسبة أعلى من تلك التي سجلت في الدورة الأولى، وفي الانتخابات التشريعية التي تلتها (41%).

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