هنية لسعد الحريري: تابعنا بحزن تعرض اللبنانيين للإصابات والجروح بالحرائق

قال المكتب الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إنه تم إرسال رسالة تضامن ومواساة إلى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، بعد اجتياح حرائق ضخمة مناطق في جبل لبنان، وتجاوز عددها أكثر من مئة حريق بحسب هيئة الدفاع المدني اللبناني.



وقال هنية في الرسالة: "تابعنا في حركة حماس بكل ألم وحزن تعرض عدد من المواطنين في الجمهورية اللبنانية للإصابات والجروح، نتيجة الحرائق التي اجتاحت بعض المناطق والبلدات، وما خلفته من تدمير للمرافق العامة والممتلكات".



وأضاف هنية: "نقدم خالص المواساة للشعب اللبناني الشقيق، وأسر وعائلات المصابين والجرحى، وعن عميق التضامن مع لبنان الشقيق رئيسًا وحكومةً وشعبًا، سائلين الله تعالى أن يشفي الجرحى والمصابين، وأن يمكن لبنان من تجاوز آثار الحرائق، وأن يجنبه كل مكروه وسوء".



رام الله - دنيا الوطن