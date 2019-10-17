بلدية رفح تعفي عدة مشاريع صغيرة من الرسوم لعامين





رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس بلدية رفح الأستاذ صبحي أبو رضوان عن إعفاء الشباب المستفيدين من برنامج دعم المشاريع الصغيرة الممول من خلال الإغاثة الإسلامية من رسوم ترخيص الحرف لمدة عاميين .جاء ذلك خلال اجتماع رئيس البلدية ، صباح اليوم في مكتبه بدار البلدية ، مع مدير مركز تدريب مهني رفح م. حسن الهمص ومجموعة من الشباب المستفيدين من برنامج دعم المشاريع الصغيرة ورئيس قسم الحرف والصناعات في البلدية أ. أيمن زنون .وأوضح أبو رضوان، في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن مجموعة الاعفاءات هي مساهمة من البلدية لدعم المشاريع الشبابية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعصف بقطاع غزة مع استمرار الحصار الجائر على القطاع .وأشاد بعزيمة الشاب الفلسطيني ومثابرته وصموده رغم كافة التحديات الجسام ، معتبرا أن التعليم التعليم المهني والمشاريع الصغيرة مثلت طوق نجاة من وحل البطالة بالنسبة لنسبة كبيرة من الشباب .