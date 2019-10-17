سلطة النقد: خصومات القروض لن تتجاوز 50% من مستحقات الموظفين الحكوميين

أكد مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد، علي فرعون، أن خصومات البنوك ومؤسسات الإقراض على الدفعة المالية المحولة من مستحقات الموظفين الحكوميين لن تتجاوز 50%، وذلك لتسديد الالتزامات القائمة على موظفي القطاع العام حتى نهاية شهر حزيران/يونيو.



وقال فرعون، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن التعميم الصادر من سلطة النقد ينص أن تطبيق شروط وأحكام العقود التي وقعت مع عدد من الموظفين على جاري المدين أو التأجيل والجدولة.



وأضاف فرعون: "يمكن خصم المستحقات بشكل كامل على هؤلاء الموظفين، خاصة وأن ذلك يعتبر شرطاً في العقود التي وقعت مع البنوك"، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك خصومات تتعلق بالعلاوات أو غرامات التأخير.





يذكر أن الحكومة الفلسطينية ستصرف اليوم مستحقات للموظفين الحكوميين، وذلك عن ثلاثة أشهر، فيما أصدرت أمس سلطة النقد توضيحاً بشأن خصومات البنوك للموظفين المقترضين.

خاص دنيا الوطن