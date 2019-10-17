"نيابة غزة" تؤكد على إحالة الشكاوى المقدمة بحق النقابيين لدى نيابة المؤسسات

جانب من اللقاء

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رام الله - دنيا الوطن

أكد النائب العام بقطاع غزة المستشار ضياء الدين المدهون خلال اجتماعه بمسؤولي الكتل النقابية في نقابة المحامين على إحالة قضايا النقابيين بشكل عام، في الشكاوى التي تتعلق بالمهنة أو بمناسبتها، إلى نيابة المؤسسات، التي تعمل على السير بالإجراءات حسب الاصول، والتحرك الإيجابي مع الاتحادات والنقابات نحو الوصول إلى حلول تحفظ الحقوق وتراعي الظرف العام، مع التأكيد على الحفاظ على الهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية خشية الشكاوى الكيدية، وفي الوقت نفسه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحقيق حسب الأصول، لإظهار الحقيقة وتحقيق سيادة القانون على الجميع.



وشدد المستشار، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" أن النيابة العامة تسير بخطى واثقة وسياسات ممهنجة واضحة؛ لخدمة العدالة، وتعزيز ثقة المواطن بنفسه، وبمنظومة القضاء والعدالة، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني؛ لتحقيق الاستقرار المجتمعي والتحرك الإيجابي نحو الوصول الى حلول تحفظ الحقوق، وترد المظالم لاصحابها.