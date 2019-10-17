عاجل

  • اشتية: أدعو الأطباء الفلسطينيين بالداخل للعمل في المستشفيات الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخارجية: قضية الأسرى في صلب حراكنا السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي

الخارجية: قضية الأسرى في صلب حراكنا السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
عممت وزارة الخارجية والمغتربين على سفراء دولة فلسطين بخصوص قضية الأسرى ومعاناتهم وحقوقهم وحريتهم كونها تقع في صلب حراكنا السياسي والدبلوماسي الهادف إلى فضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته عامة، وفضح ما يعانيه الأسرى الفلسطينيون والعرب من ظلم واضطهاد منذ لحظة اعتقالهم.

وطالبت الخارجية، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" سفراءها ببذل أقصى الجهود والمتابعات لهذه القضية الوطنية الهامة، سعيا منا لتوفير أعلى درجات الحماية القانونية الدولية لحقوقهم، ولحشد أوسع اهتمام دولي بقضيتهم، وذلك من خلال سرعة التوجه إلى وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام والمنظمات والمجالس والهيئات الحقوقية والإنسانية سواء الأممية أو الوطنية في البلدان المضيفة بما في ذلك الصليب الأحمر الدولي، لشرح أبعاد هجمة الاحتلال الشرسة على الأسرى ونتائجها وتداعياتها ليس فقط على أوضاعهم، إنما على عائلاتهم وأسرهم وعموم مجتمعنا، والمطالبة بإدانة سياسة الاحتلال العنصرية ضدهم، وممارسة الضغط اللازم على سلطات الاحتلال لإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والعهود والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

وأكدت الوزارة خطورة التصعيد الإسرائيلي المدروس في حملات الاعتقال شبه الجماعية في طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث يكاد لا يمر يوم أو ليلة دون اعتقالات لعشرات المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال القصر بحجج وذرائع واهية، في عمليات اختطاف بشعة للمعتقلين تترافق مع إرهاب ممنهج للمواطنين الفلسطينيين وللعائلات الفلسطينية، ما يؤدي إلى زيادة ملحوظة في أعداد المعتقلين. ومنذ لحظة الاعتقال يتعرض المعتقلين لعمليات تنكيل وترهيب نفسي وجسدي تبلغ ذروتها أثناء التحقيق معهم في أقبية وزنازين الاحتلال، بعيدا عن أية قوانين دولية ومبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف خاصة الاتفاقية الرابعة، وما يتعرض له الأسير سامر عربيد إلا دليل على ذلك، إضافة إلى التضييقات والمعاناة التي يتكبدها الأسرى أثناء مكوثهم في سجون الاحتلال وأكياسه الحجرية جراء فرض المزيد من القيود على حياتهم بما في ذلك الغذاء الذي يتناولونه وسياسة الإهمال الطبي التي يتعرضون له وعمليات الاقتحام لغرفهم وزنازينهم والتي تترافق في العادة مع اعتداءات عنيفة ورش بأشكال مختلفة من الغازات.

وشددت الوزارة على بشاعة ما يُسمى بالاعتقال الإداري لأبناء شعبنا، حيث يتم اعتقال المواطن والزج به في غياهب السجون دون تقديم لائحة اتهام ضدهُ ودون أن تفصح سلطات الاحتلال عن سبب اعتقاله، هذا النوع من الاعتقال مخالف تماما لجميع القوانين المرعية والدولية ويخضع له المعتقلين الإداريين عادةً لفترات زمنية طويلة، يتم تجديدها وفقاً لأحكام تُصدرها لجان شكلية لا تمت للقانون بصلة.

وأشارت إلى أن ستة أسرى في معتقلات الاحتلال يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري أقدهم الأسير أحمد غنام المُضرب منذ 95 يوما، وهم في الغالب يعانون من أوضاع صحية صعبة وخطيرة تتهدد حياتهم، وسط إمعان ما تُسمى بمصلحة إدارة السجون في إهمال مطالبهم وأوضاعهم الصحية حتى لو تدهورت وأدت إلى استشهادهم كما حصل في حالات سابقة، يشار إلى ذلك أن الأسيرة هبة اللبدي وهي تحمل الجنسية الأردنية مضربة عن الطعام منذ 23 يوما وتقبع حاليا في معتقل الجلمة.

وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال حتّى نهاية أيّار 2019 نحو (5700)، منهم (37) سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (230) طفلا، والمعتقلين الإداريين قرابة (500).

أخبار ذات صلة

مجدلاني: صرف 246 مليون شيقل لصالح الأسر الفقيرة منذ بداية العام

مجدلاني: صرف 246 مليون شيقل لصالح الأسر الفقيرة منذ بداية العام

اشتية يدعو الأطباء الفلسطينيين بالداخل للعمل في المستشفيات الفلسطينية

اشتية يدعو الأطباء الفلسطينيين بالداخل للعمل في المستشفيات الفلسطينية

الخطيب: أعداد المستوطنين غير المسبوقة التي تقتحم الأقصى هدفها فرض واقع جديد

الخطيب: أعداد المستوطنين غير المسبوقة التي تقتحم الأقصى هدفها فرض واقع جديد

بدء صرف مستحقات الموظفين وعدد من المتقاعدين الماليين.. ولا مستحقات لتفريغات 2005

بدء صرف مستحقات الموظفين وعدد من المتقاعدين الماليين.. ولا مستحقات لتفريغات 2005

بتمويل من الحكومة الفلسطينية بـ(2.2) مليون شيكل.. زيارة يفتتح طريق (وادي القف)

بتمويل من الحكومة الفلسطينية بـ(2.2) مليون شيكل.. زيارة يفتتح طريق (وادي القف)

الجهاد الإسلامي: مصر تُفرج عن 81 محتجزاً فلسطينياً من سجونها اليوم

الجهاد الإسلامي: مصر تُفرج عن 81 محتجزاً فلسطينياً من سجونها اليوم

قيادات بحماس تزور عائلة مسيحية تعرضت للسطو وتدعو لمعاقبة الجناة بالسرعة الممكنة

قيادات بحماس تزور عائلة مسيحية تعرضت للسطو وتدعو لمعاقبة الجناة بالسرعة الممكنة

&#34;مجمع ناصر&#34; ينهى استعداداته لاطلاق اليوم العلمى الثالث لتحسين جودة فحوصات الميكروبيولجى

"مجمع ناصر" ينهى استعداداته لاطلاق اليوم العلمى الثالث لتحسين جودة فحوصات الميكروبيولجى

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

الخطيب: أعداد المستوطنين غير المسبوقة التي تقتحم الأقصى هدفها فرض واقع جديد

الخطيب: أعداد المستوطنين غير المسبوقة التي تقتحم الأقصى هدفها فرض واقع جديد

بتمويل من الحكومة الفلسطينية بـ(2.2) مليون شيكل.. زيارة يفتتح طريق (وادي القف)

بتمويل من الحكومة الفلسطينية بـ(2.2) مليون شيكل.. زيارة يفتتح طريق (وادي القف)

قيادات بحماس تزور عائلة مسيحية تعرضت للسطو وتدعو لمعاقبة الجناة بالسرعة الممكنة

قيادات بحماس تزور عائلة مسيحية تعرضت للسطو وتدعو لمعاقبة الجناة بالسرعة الممكنة

&#34;مجمع ناصر&#34; ينهى استعداداته لاطلاق اليوم العلمى الثالث لتحسين جودة فحوصات الميكروبيولجى

"مجمع ناصر" ينهى استعداداته لاطلاق اليوم العلمى الثالث لتحسين جودة فحوصات الميكروبيولجى

هنية لسعد الحريري: تابعنا بحزن تعرض اللبنانيين للإصابات والجروح بالحرائق

هنية لسعد الحريري: تابعنا بحزن تعرض اللبنانيين للإصابات والجروح بالحرائق

بلدية رفح تعفي عدة مشاريع صغيرة من الرسوم لعامين

بلدية رفح تعفي عدة مشاريع صغيرة من الرسوم لعامين

&#34;نيابة غزة&#34; تؤكد على إحالة الشكاوى المقدمة بحق النقابيين لدى نيابة المؤسسات

"نيابة غزة" تؤكد على إحالة الشكاوى المقدمة بحق النقابيين لدى نيابة المؤسسات

الخارجية: قضية الأسرى في صلب حراكنا السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي

الخارجية: قضية الأسرى في صلب حراكنا السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي

منوعات

شاهد آخر صور للفنان طلعت زكريا قبل وفاته

شاهد آخر صور للفنان طلعت زكريا قبل وفاته

نبيلة عبيد تكشف لأول مرة سبب رفضها الإنجاب

نبيلة عبيد تكشف لأول مرة سبب رفضها الإنجاب

منشورات أصالة وابنتها تعزز أنباء خلاف الفنانة وزوجها واستعدادهما للانفصال

منشورات أصالة وابنتها تعزز أنباء خلاف الفنانة وزوجها واستعدادهما للانفصال

بعد فيلم &#34;الممر&#34;.. برلمانية تطالب أحمد عز باستكمال بطولاته والاعتراف بأولاده

بعد فيلم "الممر".. برلمانية تطالب أحمد عز باستكمال بطولاته والاعتراف بأولاده

ريهام سعيد تكشف لأول مرة عن مهنة ابنتها الشابة

ريهام سعيد تكشف لأول مرة عن مهنة ابنتها الشابة

شاهد: فنان لبناني يحدث ضجة بطريقة مساعدته لمتضرري الحرائق

شاهد: فنان لبناني يحدث ضجة بطريقة مساعدته لمتضرري الحرائق

لقاء بين أحلام وشاروخان في حفل صناعة الترفيه بالرياض يشعل المواقع

لقاء بين أحلام وشاروخان في حفل صناعة الترفيه بالرياض يشعل المواقع

مقتل نجل نجم هوليود بالرصاص بعد إقدامه على قتل أمه

مقتل نجل نجم هوليود بالرصاص بعد إقدامه على قتل أمه

والدة حلا الترك تشكو وحدتها وتشبه نفسها بالقمر

والدة حلا الترك تشكو وحدتها وتشبه نفسها بالقمر

ميريام فارس ترقص مع ابنها في أوّل يوم مدرسة

ميريام فارس ترقص مع ابنها في أوّل يوم مدرسة

عربي

الملكة رانيا تُوجه رسالة طويلة للشعب الأردني: &#34;الإساءة لي أصبحت استعراضاً للعضلات&#34;

الملكة رانيا تُوجه رسالة طويلة للشعب الأردني: "الإساءة لي أصبحت استعراضاً للعضلات"

شاهد.. أمير سعودي: نحقق مع القحطاني في منزله

شاهد.. أمير سعودي: نحقق مع القحطاني في منزله

شاهد: أول بلد عربي يُؤيد العقوبات الأمريكية على تركيا

شاهد: أول بلد عربي يُؤيد العقوبات الأمريكية على تركيا

صحيفة لبنانية: مصير الحكومة خطير وإسقاطها يعني إسقاط لبنان

صحيفة لبنانية: مصير الحكومة خطير وإسقاطها يعني إسقاط لبنان