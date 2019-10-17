(816) مستوطنا اقتحموا "الأقصى" منذ الصباح ودعوات مستمرة لمزيد من الاقتحامات

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رام الله - دنيا الوطن

لليوم الثالث تواليا، يقتحم مئات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية وصلوات تلمودية.



فمنذ ساعات الصباح اليوم، اقتحم قرابة 816 مستوطن المسجد من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني إن من بين المقتحمين اليوم طلبة معاهد، حيث اقتحموا باحات المسجد الاقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية.



وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" ان سلطات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على مداخل المسجد الأقصى وبواباته، بذريعة تأمين "الحماية" للمستوطنين.



وفي سابقة خطيرة بلغ عدد المستوطنين الذين نفذوا اقتحامات للأقصى أمس فقط قرابة 1000 مستوطن، وهو العدد الأكبر من المستوطنين المقتحمين للأقصى خلال الأعياد العبرية الأخيرة.



وارتفع عدد المقتحمين إلى 2,473 منذ بدء ما يعرف بعيد "سوكوت" العبري، وما زالت الدعوات للمستوطنين لمزيد من "الاقتحامات" من الساعة 13:30 حتى الساعة 14:30 مساء اليوم.