شاهد: الحفل الختامي لمهرجان صيف غزة وفوز ثلاث مواهب





وشمل المهرجان، منافسة أحد عشر متسابق من أصل 60 موهبة بدأت التنافس على الفوز منذ آب/أغسطس الماضي، وذلك لتتويج ثلاثة مواهب حسب لجنة التحكيم وتصويت الجمهور.





وتنوعت المواهب بين الغناء والرقص الاستعراضي والفنون البصرية والكتابة الإبداعية، حيث رصدت "دنيا الوطن" المهرجان عبر التقرير التالي:









خاص دنيا الوطننظم مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي ومنتدي شارك الشبابي وهيئة المستقبل للتنمية، الثلاثاء، تصفيات مهرجان المواهب الأكبر في قطاع غزة والذي حمل اسم (صيف غزة).