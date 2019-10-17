شاهد: الحفل الختامي لمهرجان صيف غزة وفوز ثلاث مواهب
خاص دنيا الوطن
نظم مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي ومنتدي شارك الشبابي وهيئة المستقبل للتنمية، الثلاثاء، تصفيات مهرجان المواهب الأكبر في قطاع غزة والذي حمل اسم (صيف غزة).
نظم مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي ومنتدي شارك الشبابي وهيئة المستقبل للتنمية، الثلاثاء، تصفيات مهرجان المواهب الأكبر في قطاع غزة والذي حمل اسم (صيف غزة).
وشمل المهرجان، منافسة أحد عشر متسابق من أصل 60 موهبة بدأت التنافس على الفوز منذ آب/أغسطس الماضي، وذلك لتتويج ثلاثة مواهب حسب لجنة التحكيم وتصويت الجمهور.
وتنوعت المواهب بين الغناء والرقص الاستعراضي والفنون البصرية والكتابة الإبداعية، حيث رصدت "دنيا الوطن" المهرجان عبر التقرير التالي:
التعليقات