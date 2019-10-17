(محدث) الاحتلال يصيب 55 مواطنًا بينهم 4 أطفال ويعتقل 14 آخرين

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب اليوم الخميس، 55 مواطنا بينهم أربعة أطفال، واعتقل 14 مواطنا، خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنين، محافظات القدس ورام الله والبيرة ونابلس وجنين والخليل وقلقيلية وبيت لحم.



وفي نابلس، أصيب 51 مواطنا، بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل اقتحام مئات المستوطنين "مقام يوسف" شرق نابلس.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر في نابلس وفق ما نقلت وكالة (وفا)، بأن مواجهات اندلعت قبيل اقتحام مئات المستوطنين المقام فجرا، ما أدى لإصابة 51 مواطنا بينهم ثلاثة بالرصاص الحي وجرى نقلهم لمستشفى رفيديا الحكومي، و14 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط جرى نقل إحداها للمستشفى، و34 آخرين بالاختناق بينهم أربعة أطفال رضع.



وفي جنين، أصيب عاملان من بلدة عرابة وقرية فحمة جنوب، برصاص الاحتلال قرب البوابة العسكرية المقامة على أراضي بلدة برطعة، أثناء محاولتهما الدخول لأراضي 1948.



وذكر مدير إسعاف الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على العاملين محمد أحمد نواصرة (24 عاما)، من فحمة ما أدى الى إصابته بالساقين، وعمر جمال عبيد (23 عاما) من عرابة والذي أصيب برصاصة في ساقه اليسرى، مشيرا الى أن قوات الاحتلال اقتادتهما الى حاجز برطعة بعد استجوابهما وسلمتهما للإسعاف .



يشار إلى أن سبعة مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال خلال الأسبوعين الماضيين بنفس الطريقة خلال محاولتهم الدخول من بوابات جدار الفصل العنصري.