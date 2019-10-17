بحرية الاحتلال تطلق النار على الصيادين في بحر غزة

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رام الله - دنيا الوطن

هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة، بالرصاص الحي وخراطيم المياه.



وطلقت بحرية الاحتلال الرصاص الحي على مراكب الصيادين على بعد حوالي ثلاثة أميال بحرية قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وألحقت أضرارا بالمراكب دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين الذين اضطروا لمغادرة البحر والخروج إلى الشاطئ.



وتتعمد زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي ملاحقة الصيادين في بحر غزة بشكل يومي وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.