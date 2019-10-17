حماس تندد بإعتقال ثلاث نساء من (الأقصى)وتناشد الأطراف المعنية بالتدخل لإطلاق سراحهن

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر عضو المكتب السياسي لحركة حماس ماهر عبيد، اليوم الخميس، تصريح حول إعتداءات الإحتلال على المسجد الأقصى وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، وكان على النحو التالي:



نعتبر إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال المقدسيات المرابطات المبعدات عن المسجد الأقصى بقرارات احتلالية جائرة، هنادي الحلواني وعايدة الصيداوي ومدلين عيسى، من باب السلسلة عصر الأمس بعد الاعتداء عليهن بالضرب، دليلاً إضافياً على همجية وعدوانية هذا الكيان.



وإننا نؤكد أن هذه الاعتقالات لن ترهب المرابطات ولن تزيدهن إلا صلابةً وصموداً، وإن هذا السلوك العدواني سيزيد شعبنا تمسكاً بالمقدسات والحقوق، وإن استمرار الاعتقالات والعدوان على المسجد الأقصى سوف يشعل فتيل المقاومة ويبعث الانتفاضة من جديد.



ونناشد كافة الأطراف المعنية التدخل لإطلاق سراحهن فوراً.