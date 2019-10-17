ألمانيا توقف تصدير الأسلحة لتركيا بسبب "نبع السلام"



وأضافت ميركل، وفق وكالة (رويترز)، أن "العملية العسكرية التركية في سوريا ستؤدي إلى مأساة إنسانية وبنتائج جيوسياسية كبيرة، ولهذا ستتوقف ألمانيا عن تصدير الأسلحة لتركيا، وسنناقش حظر الأسلحة على مستوى الاتحاد الأوروبي في الاجتماع اليوم".





وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أعلن أن الحكومة الألمانية ستوقف صادرات الأسلحة إلى تركيا، على خلفية العسكرية التي تشنها أنقرة ضد مواقع الأكراد في شمال شرق سوريا.



ونقلت صحيفة "بيلد إن زونتاغ" الألمانية عن ماس، قوله: "بناء على الهجوم العسكري الذي تقوم به تركيا في شمال شرق سوريا، لن تصدر الحكومة الفيدرالية تصاريح جديدة لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية يمكن لتركيا أن تستخدمها في سوريا".



رام الله - دنيا الوطنقالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إن بلادها لن تسلم أي أسلحة إلى تركيا، إضافة إلى مطالبتها بوقف العملية العسكرية التي تشنها أنقرة في شمال سوريا.