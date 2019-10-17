شاهد.. أمير سعودي: نحقق مع القحطاني في منزله





وشدد السفير على أن المملكة بعد الكشف عن الحقيقة تمضي على وجه السرعة في محاكمة 11 متهماً في القضية، مضيفاً: "قد يعارض بعض الناس كيفية تعاملنا مع هذا الوضع، ولكن الحقيقة أن هذه هي الطريقة التي يعمل بها نظامنا القضائي وأنا أثق به. وهو ليس مثاليا، لكن اعثر لي على نظام مثالي".



وقال: "نقوم بالرد ونتخذ خطوات كثيرة بغية التأكد من عدم حصول مثل هذه الحوادث مجددا، ونعيد ترتيب جهازنا الاستخباراتي وخطوط التواصل الحكومي، وأطلقنا تحقيقا مع 14 شخصاً آخرين".



ورد السفير إيجابا على سؤال عما إذا كان بين هؤلاء سعود القحطاني الذي تعتبره وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA من المشتبه بهم الرئيسيين في اغتيال خاشقجي، مؤكداً أن المستشار السابق القحطاني لم يسجن، بل إنه متواجد في منزله بالمملكة.



وتابع: "تم إعفاؤه من منصبه، وليس لدينا حتى الآن دليل قاطع بشأن ما فعله، غير أن هناك روابط محتملة، كما هو معروف، لكنه ليس مدانا بأي شكل، وليس لدينا دليلا قاطعا على تورطه".



وحمل السفير السعودي تركيا المسؤولية عن عدم تبادل المعلومات بشأن القضية، ورفض في المقابل الاتهامات التركية المماثلة الموجهة إلى المملكة، قائلا إن لدى الرياض "قليلا فقط" من ما يمكن مشاركته مع أنقرة، لأن الحادث وقع في اسطنبول وليس في السعودية.





رام الله - دنيا الوطنأكد سفير السعودية لدى بريطانيا، الأميرخالد بن بندر آل سعود، أن التحقيق جار مع المستشار السابق في الديوان الملكي، سعود القحطاني، الذي يعد متورطا في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي.ودافع الأمير خالد، في كلمة ألقاها بمعهد الخدمات الملكية المتحدة في بريطانيا، أمس الأربعاء، عن كيفية تعامل السعودية مع حادث اغتيال خاشقجي داخل قنصليتها في اسطنبول أوائل تشرين أول/أكتوبر العام الماضي، وأقر بأن رد فعل المملكة على القضية كان ضعيفا في البداية، مبررا ذلك بعدم تصديق السلطات بتورط عناصر سعوديين في القضية، وفق (روسيا اليوم).