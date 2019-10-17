دولة يبحث مع وفد من(بنك التنمية) الالماني البدء بتنفيذ مشروع الصرف الصحي









رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة مع وفد من بنك التنمية الألماني (KfW) من فراكفورت ضم كل من رئيس قسم المياه والطاقة لمنطقة الشرق الأوسط (كريستيان هاس) ومديرة المشروع (ثاو نجويان) والخبير الفني (أولف تروتمان)، بالإضافة إلى نائب مدير مكتب الـ KFW في رام الله والبيرة وضاح حمد الله، سُبل تذليل العقبات والبدء بتنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحي في بيتونيا .وجرى خلال اللقاء مُناقشة تفاصيل الاتفاقية التنفيذية لمشروع الصرف الصحي لمنطقة رام الله وبيتونيا (محطة معالجة المياه العادمة عين جريوت) .وقدم الوفد، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" مجموعة من القضايا المتعلقة بإخراج الصيغة النهائية للاتفاقية التنفيذية لمشروع الصرف الصحي والتي تبلغ قيمتها 27 مليون يورو. حيث يتضمّن المشروع تصميم وبناء وتشغيل محطة تنقية عين جريوت، وإنشاء شبكات الصرف الصحي في المناطق المستهدفة (بيتونيا ورام الله وبعض القرى المجاورة) .وأكد دولة اهمية البدء في المشروع كمشروع استراتيجي وحيوي يخدم كافة سكان المنطقة ، مؤكداً أن العمل يسير ليل نهار لاخراج هذا المشروع الى النور ، مشدداً على أن المجلس البلدي يعطي المشروع أولوية قصوى ضمن خطته المرحلية .