تيسير خالد: حماس في المأزق بين محور المقاومة ومحور الإخوان

علق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تيسير خالد، على بيان حركة حماس بشأن العملية العسكرية التركية شمال سوريا.





وقال خالد، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الخميس: "حركة حماس لا تجد نفسها في حرج أن تكون في محور المقاومة وفي محور الإخوان في الوقت نفسه، فهي بالمأزق بين محور المقاومة ومحور الإخوان".





وأضاف خالد: "تعقيباً على العدوان التركي على الشمال السوري أو ما تسميه أنقره عملية " نبع السلام " شرق الفرات أصدرت الحركة بيانا قالت فيه أنها تتفهم حق تركيا في حماية حدودها والدفاع عن نفسها، في وجه التهديدات التي تمس أمنها القومي وعبث جهاز الموساد الإسرائيلي في المنطقة، الذي يسعى إلى ضرب الأمن القومي العربي والإسلامي".





وتابع: "كيف يمكن أن توفق حركة حماس بين حساباتها في محور المقاومة وحساباتها في محور الإخوان، سؤال محير أليس كذلك".

رام الله - دنيا الوطن