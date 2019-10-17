رئيس الأركان يجتمع بغانتس "بسبب التحديات الأمنية" بموافقة نتنياهو





وأوضحت الصحيفة، أنه تم النشر عن الاجتماع في بيان رسمي صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، والذي ذكر أنه تم عقده "في ضوء التحديات الأمنية" وبطلب من عضو الكنيست غانتس وبموافقة رئيس الوزراء ووزير الأمن بنيامين نتنياهو.



ولم يذكر الجيش ذلك رسمياً، لكن يمكن الافتراض أن الخلفية لهذا الاجتماع هو الهجوم الإيراني على المنشآت النفطية السعودية بصواريخ كروز، وكذلك الانسحاب الأمريكي من سوريا والهجوم التركي على معاقل الأكراد في البلاد.





رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يسرائيل هيوم)، إن رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي، التقى أمس الأربعاء، مع من سبق سلفه في المنصب، رئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس.