نواهضة: المسجد الأقصى غير قابل للتقسيم الزماني والمكاني

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رام الله - دنيا الوطن

فنّد خطيب المسجد الأقصى المبارك، إسماعيل نواهضة، ادعاءات الاحتلال خلال التحقيق معه بشأن ما جاء في خطبته أنها من باب التحريض واثارة الفوضى والعنف، مشددا على أن المسجد الأقصى خط أحمر وهو مسجد اسلامي غير قابل للتقسيم الزماني والمكاني.



واعتبر الشيخ نواهضة، في حديث إذاعي، اليوم الخميس، تكثيف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بحجة الاعياد

اليهودية، تجاوز خطير.



وأشار إلى أن قرارات الابعاد سواء للمصليين أو المرابطين تستخدمها سلطات الاحتلال كسلاح تهديد في وجه القادمين للمسجد لحجب صورة ما يجري في باحاته ولمنعهم من التواجد فيه.