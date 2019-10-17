شؤون فلسطينية

غزة: نجاح عملية دقيقة لاستئصال كامل للغدة الدرقية نتيجة ورم سرطانى لعشرينية

غزة: نجاح عملية دقيقة لاستئصال كامل للغدة الدرقية نتيجة ورم سرطانى لعشرينية
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
تمكن الفريق الطبي المكون من استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة الدكتور شادي سلامة، و استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية ، من اجراء عملية معقدة و دقيقة لمريضة (28 عام) كانت تعاني من وجود ورم في الغدة الدرقية مع انتشار للعقد الليمفاوية ناتجة عن انتفاخات و كتل في الرقبة .

وأوضح  سلامة أنه تم اجراء الصور المقطعية للمريضة أظهرت وجود ورم في الغدة الدرقية بحجم 2x3سم الى جانب اصابة عدد من الغدد الليمفاوية المجاورة بالورم، حيث أجريت العملية بشكل عاجل واستئصال كامل للغدة الدرقية وتنظيف للغدد الليمفاوية على الناحية اليسرى من الرقبة.

ووصف سلامة العملية بالمعقدة و الدقيقة و تحتاج لمهارة عالية و متناهية نتيجة وجودها في منطقة بالغة الخطورة لقربها من الشريان السباتى و الأوردة الرئيسية المغذية للدماغ و قربها من الأعصاب المتحكمة بالطرف العلوى من الجسم.

و يشير الى أنها الحالة الثالثة التى تجرى في مستشفى غزة الأوروبى، ، حيث أن المريضة كانت تعانى منذ أشهر تنقلت خلالها بين مراكز صحية التى كانت توصى بتحويلها للعلاج بالخارج .

مضيقا:" أن المريضة لجأت الى المستشفى و تعاملت الطواقم الطبية معها تشخيصيا وجراحيا تكللت بالنجاح ، كما أظهرت نتيجة المسح الذرى تعافى المريضة بالكامل،لافتا الى أن هذه الحالات كانت تحول للخارج لخطورتها.

ويقول  سلامة" أن المريضة الآن بصحة جيدة وتتابع مع الأطباء في العيادات الخارجية، وهذه العملية تعد واحدة من العمليات التي نفخر بإجرائها كونها تساهم في تقديم الخدمات الطبية الآمنة والمتميزة لأبناء شعبنا الصامد، والتي تدل على تطور نوعي في تقديم الخدمات الطبية والجراحية بالمستشفى.

"يذكر أن قسم الجراحة العامة بمستشفى الاوروبى يجرى شهريا حوالى 20 عملية تنوعت بين المعقدة و الكبرى والدقيقة كجراحات الاورام و القولون و مشاكل المعدة و جراحات الثدى والاستئصال بالمناظير ،منوها الى أن قوائم الانتظار تطول بين الشهرين و الثلاثة.

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