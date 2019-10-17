شؤون فلسطينية

بعد تدخل (الميزان)..اتحاد لجان العمل الصحي أدوية لنزلاء مركز إصلاح الشمال

بعد تدخل (الميزان)..اتحاد لجان العمل الصحي أدوية لنزلاء مركز إصلاح الشمال
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وفّر اتحاد لجان العمل الصحي – بعد تدخل من مركز الميزان لحقوق الإنسان- الأربعاء الموافق 16تشرين الأول/أكتوبر 2019، كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية المخصصة للمصابين بأمراض مزمنة ومضادات حيوية، لإدارة مركز إصلاح وتأهيل محافظة شمال غزة "أبو عبيدة"، لحاجة النزلاء الماسة لهذه الأدوية.

وكان محامي مركز الميزان، قد زار مركز إصلاح وتأهيل محافظة شمال غزة "أبو عبيدة" بتاريخ 26 أيلول/سبتمبر 2019، في إطار الزيارات الميدانية لمراكز الإصلاح والتأهيل التي ينفذها مركز الميزان بشكل دوري للاطلاع على أوضاع النزلاء، ومدى موائمة الأماكن مع المعايير الدنيا لمعاملة السجناء، حيث اتضح لمحامي المركز وجود نقص في المستلزمات الطبية والأدوية داخل السجن، وعدم قدرة إدارة السجن على توفيرها. وعليه تواصل مركز الميزان مع اتحاد لجان العمل الصحي من أجل تقديم إغاثة طبية عاجلة للنزلاء، الأمر الذي حظي بترحيب الاتحاد وأبدى استعداده للتعاون.

وأشار مدير مستودع الأدوية في لجان العمل الصحي الدكتور/ مروان الحويحي، إلى أن هذه الكمية من الأدوية تضم حوالي (700)، عبوة دواء تنوعت ما بين مسكنات ومضات حيوية، وأدوية للأمراض المزمنة كأمراض الضغط والسكري. وأكد الحويحي على أن الاتحاد سيرسل عدد من الأطباء من العاملين في عياداته إلى مركز الإصلاح، لمعاينة ومعالجة كافة النزلاء في يوم طبي مفتوح سينظمه الاتحاد.

وعبر النزلاء في سجن إصلاح وتأهيل الشمال "ابو عبيدة"، عن شكرهم لمبادرة مركز الميزان واتحاد لجان العمل الصحي، معربين عن امتنانهم لهذه المبادرة التي ستساعد في تحسين أوضاعهم الصحية.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن  شكره لاتحاد لجان العمل الصحي على الجهود التي بذلها في توفير الأدوية الضرورية اللازمة للنزلاء في مركز تأهيل وإصلاح الشمال، فإنه يؤكد في الوقت ذاته على حقوق النزلاء الأساسية التي كفلها القانون، ومنها تمتعهم بمستوي صحي لائق وضمان إجراء المتابعات والفحوصات الطبية بشكل دوري وتوفير العلاج اللازم لهم.

كما يؤكد مركز الميزان على ضرورة قيام وزارة الصحة بالتعاون وجهاز الخدمات الطبية العسكرية بواجبهما في متابعة الأوضاع الصحية للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، وتوفير الأدوية والعلاجات اللازمة لهم حسب محددات القانون.

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