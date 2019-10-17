شؤون فلسطينية

منصور: مجلس الأمن يجتمع نهاية الشهر لبحث تطورات القضية الفلسطينية

منصور: مجلس الأمن يجتمع نهاية الشهر لبحث تطورات القضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور، عن عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن في الثامن والعشرين من الشهر الجاري حول أخر التطورات بشأن القضية الفلسطينية.

وأضاف منصور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الخميس، ان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، سيشارك على راس وفد في قمة حركة عدم الانحياز التي ستعقد في العاصمة الاذرية (باكو) خلال أيام لبحث اخر التطورات في القضية الفلسطينية.

وأوضح منصور، أنه من المقرر ان تتخذ عدة قرارات تتعلق بفلسطين في الوثيقة العامة التي ستصدر عن قمة باكو خاصة القضايا المتعلقة بالقدس ووكالة (أونروا) واللاجئين والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، اضافة الى ما تسمى صفقة 
القرن.

وأشار منصور إلى أن 120 دولة دعت في رد سياسي وجماعي الى انهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لافتًا إلى أن فلسطين تنسق مع 135 دولة من خلال ترأسها لمجموعة من الـ 77 والصين لاصدار أكثر من 40 قرارا متعلق في برامج التنمية وشؤون المرأة وحق تقرير المصير في الأمم المتحدة والمناخ.

وكانت فلسطين شاركت قبل أيام بصفتها رئيسة مجموعة الـ 77 في المؤتمر التحضيري لقمة المناخ 25 التي ستعقد في شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وفيما يتعلق بجلسة تجديد التفويض لوكالة (أونروا) المقررة الشهر المقبل نفى مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور وجود اي اشكاليات في تجديد التفويض للوكالة لثلاثة سنوات أخرى، وان العمل جار على توفير كافة المصادر المالية لإنهاء عجز الوكالة لتقوم بدورها حتى نهاية العام.

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