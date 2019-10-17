شؤون فلسطينية

نائب محافظ القدس: مخطط خطير يحاك ضد الأقصى من خلال تفريغ باحاته

نائب محافظ القدس: مخطط خطير يحاك ضد الأقصى من خلال تفريغ باحاته
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر نائب محافظ القدس عبد الله صيام، تكثيف اقتحامات المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك، ترجمة حقيقية لسياسة الاحتلال الرامية لتطبيق مخطط خطير يحاك ضد المسجد الاقصى من خلال تفريغ باحاته واعتقال الائمة والمصلين والمرابطين.

وحذّر صيام في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الخميس، من محاولات الاحتلال لتنفيذ مخططها الخطير من أجل تقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا على غرار الجريمة التي طالت الحرم الابراهيمي.

ودعا صيام إلى ضرورة التنبه لخطورة هذه المرحلة والالتفاف حول المسجد الاقصى المبارك وتكثيف التواجد في باحاته.

بدوره، أكد ممثل منظمة التعاون الاسلامي في فلسطين السفير أحمد الرويضي ان المنظمة وبالتنسيق مع دولة فلسطين تجري عدة اتصالات مع المؤسسات الدولية لوضع حد للاستمرار الانتهاكات الاسرائيلية بحق المسجد الاقصى المبارك وذلك تنفيذا لقرارات القمم الاسلامية.

وحذر الرويضي، من سعي سلطات الاحتلال إلى فرض السيادة الاسرائيلية الكاملة في المدينة المقدسة تنفيذا لقرار الادارة الامريكية وتغيير الوضع التاريخي القانوني للمسجد المبارك.

وشدد الرويضي على استمرار التواصل مع كافة المرجعيات الدينية في مدينة القدس من اجل البحث في سبل التحدي والصمود في الهجمة التهويدية للمدينة.

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