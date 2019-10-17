مجدلاني ينفي التصريحات المنسوبة له حول زيارة الوفد الحكومي لمصر





وأكد مجدلاني، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الخميس، أنه لا علم له بهذه التصريحات التي تم تداولها على لسانه وأنه لم يدل بأي تصريحات تتعلق بذلك.





وأضاف: "إنها فبركات إعلامية وأدعو لتوخي الحذر وأخذ المعلومة من مصدرها بشكل مباشر"، مؤكداً على أن زيارة الوفد الحكومي لجمهورية مصر كانت ناحجة بامتياز بخاصة في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي تمر بها هذه القضية الفلسطينية.



واعتبر مجدلاني، أن العلاقات الفلسطينية المصرية لا يشوبها شائبة بل على العكس فإنها تتوطد يوما بعد أخر.



رام الله - دنيا الوطننفى الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني، تصريحات منسوبة له حول زيارة الوفد الحكومي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه لجمهورية مصر العربية الشقيقة، واصفاً إياها بـ "الملفقة".