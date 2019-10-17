هيئة الأسرى: المحققون الإسرائيليون استغلوا نبأ استعادة الأسير العربيد لصحته لاعادته للتحقيق

حذّر مدير الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين جواد بولص، من

استغلال المحققين الإسرائيليين لنبأ استعادة الأسير سامر العربيد لصحته من

أجل إعادته إلى التحقيق مرة أخرى.



وأكد بولص في حديث إذاعي، على

صمود الأسيرة هبة اللبدي المضربة عن الطعام منذ أربعة وعشرين يوما احتجاجا

على الاعتقال الإداري، مشيرا انه من المتوقع ان ن تعقد محكمة الاحتلال في

عوفر اليوم، جلسة مغلقة للأسيرة اللبدي للبت في قضية اعتقالها الاداري.



ويخوض الأسرى الستة، اضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم

الاداري أقدمهم الأسيرين أحمد غنام 44عاما من بلدة دورا بمحافظة الخليل

والأسير اسماعيل علي30 عاما من بلدة ابو ديس شرق مدينة القدس المحتلة.