شؤون فلسطينية

العسيلي:سنقيم منطقة صناعية حرة بجنين على مساحة 900 دونم لتستوعب 130 شركة

العسيلي:سنقيم منطقة صناعية حرة بجنين على مساحة 900 دونم لتستوعب 130 شركة
رام الله - دنيا الوطن
وقال وزير الاقتصاد الوطني رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمدن والمناطق الصناعية الحرة  خالد العسيلي اليوم نشهد خطوة مهمة في تنفيذ مشروع جنين الصناعية الذي طال انتظاره، وسنشهد خلال الشهر القادم  المباشرة  في تنفيذ اعمال البنية التحتية الخارجية وجزء من الداخلية للمشروع.

وأضاف  الوزير في تصريح وصل "دنيا الوطن" " نعول على هذا المشروع الاستراتيجي الذي يحظى باهتمام الرئيس ورئيس الوزراء بتوسيع القاعدة الانتاجية في دولة فلسطين والمساهمة الحقيقية في رفع حصة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي، وتحسين الاقتصاد الفلسطيني، علاوة على دعم رؤية الحكومة الفلسطينية في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال.

وأشار العسيلي ان  المشروع المنوي تنفيذه على مساحة اجمالية 900 دونم مخطط ان يستوعب ما يزيد عن 130 شركة متعددة التخصصات، وهي بمثابة حاضنة استثمارية للمشاريع الفلسطينية والأجنبية تحديداً الشركات التركية منها.

وقد قعت الهيئة العامة للمدن والمناطق الصناعية الحرة و الشركة التركية المطورة لمشروع منطقة جنين الصناعية الحرة (TOBB-BIS) و شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الاربعاء،  اتفاقيتي شراكة لتنفيذ مسار البنية التحتية الداخلية و الخارجية لمنطقة جنين الصناعية الحرة في مجال الاتصالات و خدمة الانترنت. 

ووقع كل من الدكتور علي شعث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة  و مدير إدارة المبيعات في شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل لؤي أبو شخيدم  اتفاقية تنفيذ اعمال البنية التحتية الخارجية  كما وقع  رئيس مجلس إدارة الشركة المطورة لمنطقة جنين الصناعية( TOBB-BIS) أحمد شاكر اوغلو،  وشركة الاتصالات اتفاقية تنفيذ اعمال البنية التحتية الداخلية.

وعبر اوغلو عن اعتزازه بالشراكة مع شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" مؤكداً على أهمية هذه الاتفاقية وما سيكون لها من اثر إيجابي على المشروع بشكل عام حيث ستساهم في إنجازه ضمن افضل المعايير وأحدث التقنيات لخدمات الاتصالات حيث سيتم تقديم الخدمات من خلال الالياف الضوئية وثمن اوغلو الدور المميز الذي تقوم به بالتل من خلال استثمارها المستمر في البنية التحتية الفلسطينية وتنفيذ المشاريع النوعية التي سيكون من شأنها تشكيل نقطة تحول في قطاع الأعمال الفلسطيني بما يخدم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى.

بدوره أكد شعث أنه من خلال هذه الاتفاقية سيتم توفير الخدمات الهاتفية وخدمة الانترنت في المشروع مما سيساهم في تميز المشروع وأكمل "اثبتت بالتل ريادتها لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين من خلال شبكتها الآمنة والموثوقة ومواكبتها لأحدث ما توصل اليه العالم في مجال الاتصالات والحلول التكنولوجية الأمر الذي جعلنا نثق بالكفاءات العاملة في بالتل والتي ستقوم بعملية الإشراف الهندسي على بناء وتنفيذ أعمال البينة التحتية لاكتمال المشروع على أرض الواقع.

ومن جانبه اكد أبو شخيدم "نفخر بشبكة ببالتل التي تعتمد على احدث التقنيات والحلول والتي تعتبر اليوم أساس البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين والبنية الأساسية التي تقوم عليها مختلف قطاعات الاعمال في فلسطين موضحاً ان بالتل استثمرت في الشبكة على مر سنوات عديدة وتقوم اليوم من خلالها بتقديم أحدث الخدمات لقطاع الاعمال الفلسطيني، مشيراً الى أن بالتل اليوم أمام عهد جديد في عالم الاتصالات نسعى من خلاله الى تقديم المزيد من الخدمات المتطورة، مؤكداً أن بالتل ستواصل  استثمارها في البنية التحتية الفلسطينية.

ومن الجدير ذكره أن "بالتل" تولي أهمية كبيرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتتطلع إلى زيادة الشراكات الاستراتيجية للارتقاء أكثر في قطاع التكنولوجيا بشكل خاص والقطاعات الأخرى بشكل عام. 

أخبار ذات صلة

(816) مستوطنا اقتحموا &#34;الأقصى&#34; منذ الصباح ودعوات مستمرة لمزيد من الاقتحامات

(816) مستوطنا اقتحموا "الأقصى" منذ الصباح ودعوات مستمرة لمزيد من الاقتحامات

المحكمة العسكرية تعقد اليوم جلسة للأسيرة اللبدي المضربة عن الطعام منذ(24) يوماً

المحكمة العسكرية تعقد اليوم جلسة للأسيرة اللبدي المضربة عن الطعام منذ(24) يوماً

(محدث) الاحتلال يصيب 55 مواطنًا بينهم 4 أطفال ويعتقل 14 آخرين

(محدث) الاحتلال يصيب 55 مواطنًا بينهم 4 أطفال ويعتقل 14 آخرين

أحمد يوسف: زيارات العمادي لغزة لا تقارن بزيارة المنتخب السعودي

أحمد يوسف: زيارات العمادي لغزة لا تقارن بزيارة المنتخب السعودي

بحرية الاحتلال تطلق النار على الصيادين في بحر غزة

بحرية الاحتلال تطلق النار على الصيادين في بحر غزة

كايد الغول: الجبهة الشعبية تستبعد ترشح الرئيس عباس للانتخابات المقبلة

كايد الغول: الجبهة الشعبية تستبعد ترشح الرئيس عباس للانتخابات المقبلة

حماس تندد بإعتقال ثلاث نساء من (الأقصى)وتناشد الأطراف المعنية بالتدخل لإطلاق سراحهن

حماس تندد بإعتقال ثلاث نساء من (الأقصى)وتناشد الأطراف المعنية بالتدخل لإطلاق سراحهن

إصابة عامل إثر انفجار نتيجة تسرب غاز بأحد المطاعم في جنين

إصابة عامل إثر انفجار نتيجة تسرب غاز بأحد المطاعم في جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

(816) مستوطنا اقتحموا &#34;الأقصى&#34; منذ الصباح ودعوات مستمرة لمزيد من الاقتحامات

(816) مستوطنا اقتحموا "الأقصى" منذ الصباح ودعوات مستمرة لمزيد من الاقتحامات

بحرية الاحتلال تطلق النار على الصيادين في بحر غزة

بحرية الاحتلال تطلق النار على الصيادين في بحر غزة

حماس تندد بإعتقال ثلاث نساء من (الأقصى)وتناشد الأطراف المعنية بالتدخل لإطلاق سراحهن

حماس تندد بإعتقال ثلاث نساء من (الأقصى)وتناشد الأطراف المعنية بالتدخل لإطلاق سراحهن

إصابة عامل إثر انفجار نتيجة تسرب غاز بأحد المطاعم في جنين

إصابة عامل إثر انفجار نتيجة تسرب غاز بأحد المطاعم في جنين

دولة يبحث مع وفد من(بنك التنمية) الالماني البدء بتنفيذ مشروع الصرف الصحي

دولة يبحث مع وفد من(بنك التنمية) الالماني البدء بتنفيذ مشروع الصرف الصحي

نواهضة: المسجد الأقصى غير قابل للتقسيم الزماني والمكاني

نواهضة: المسجد الأقصى غير قابل للتقسيم الزماني والمكاني

غزة: نجاح عملية دقيقة لاستئصال كامل للغدة الدرقية نتيجة ورم سرطانى لعشرينية

غزة: نجاح عملية دقيقة لاستئصال كامل للغدة الدرقية نتيجة ورم سرطانى لعشرينية

بعد تدخل (الميزان)..اتحاد لجان العمل الصحي أدوية لنزلاء مركز إصلاح الشمال

بعد تدخل (الميزان)..اتحاد لجان العمل الصحي أدوية لنزلاء مركز إصلاح الشمال

منوعات

نبيلة عبيد تكشف لأول مرة سبب رفضها الإنجاب

نبيلة عبيد تكشف لأول مرة سبب رفضها الإنجاب

منشورات أصالة وابنتها تعزز أنباء خلاف الفنانة وزوجها واستعدادهما للانفصال

منشورات أصالة وابنتها تعزز أنباء خلاف الفنانة وزوجها واستعدادهما للانفصال

بعد فيلم &#34;الممر&#34;.. برلمانية تطالب أحمد عز باستكمال بطولاته والاعتراف بأولاده

بعد فيلم "الممر".. برلمانية تطالب أحمد عز باستكمال بطولاته والاعتراف بأولاده

ريهام سعيد تكشف لأول مرة عن مهنة ابنتها الشابة

ريهام سعيد تكشف لأول مرة عن مهنة ابنتها الشابة

شاهد: فنان لبناني يحدث ضجة بطريقة مساعدته لمتضرري الحرائق

شاهد: فنان لبناني يحدث ضجة بطريقة مساعدته لمتضرري الحرائق

لقاء بين أحلام وشاروخان في حفل صناعة الترفيه بالرياض يشعل المواقع

لقاء بين أحلام وشاروخان في حفل صناعة الترفيه بالرياض يشعل المواقع

مقتل نجل نجم هوليود بالرصاص بعد إقدامه على قتل أمه

مقتل نجل نجم هوليود بالرصاص بعد إقدامه على قتل أمه

شاهد: سيارة تعاقب صاحبتها على &#34;خطأ لا يغتفر&#34;

شاهد: سيارة تعاقب صاحبتها على "خطأ لا يغتفر"

والدة حلا الترك تشكو وحدتها وتشبه نفسها بالقمر

والدة حلا الترك تشكو وحدتها وتشبه نفسها بالقمر

ميريام فارس ترقص مع ابنها في أوّل يوم مدرسة

ميريام فارس ترقص مع ابنها في أوّل يوم مدرسة

عربي

شاهد.. أمير سعودي: نحقق مع القحطاني في منزله

شاهد.. أمير سعودي: نحقق مع القحطاني في منزله

شاهد: أول بلد عربي يُؤيد العقوبات الأمريكية على تركيا

شاهد: أول بلد عربي يُؤيد العقوبات الأمريكية على تركيا

صحيفة لبنانية: مصير الحكومة خطير وإسقاطها يعني إسقاط لبنان

صحيفة لبنانية: مصير الحكومة خطير وإسقاطها يعني إسقاط لبنان

القوات الأمريكية تُدمر مستودع لذخيرتها ومعداتها العسكرية بسوريا

القوات الأمريكية تُدمر مستودع لذخيرتها ومعداتها العسكرية بسوريا