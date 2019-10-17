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اليوم.. الرئيس عباس يلتقي ولي العهد السعودي

اليوم.. الرئيس عباس يلتقي ولي العهد السعودي
رام الله - دنيا الوطن
يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، في العاصمة السعودية الرياض، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في ختام زيارة رسمية استمرت يومين.

وقال سفير فلسطين لدى المملكة العربية السعودية بسام الاغا ان الرئيس محمود عباس اكد خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، الملك سلمان بن عبد العزيز، على وقوف الشعب الفلسطيني وقيادته الى جانب السعودية في تصديها للإرهاب والتحديات التي تتعرض لها.

وأكد الاغا في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن العاهل السعودي شدد على ان فلسطين هي القضية الاولى لدى المملكة كما اكد على مواقف السعودية الداعمة لشعبنا لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشريف وفق اسس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

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