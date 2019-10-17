هيئة الأسرى تدين اعتقال القاصر خالد غنام من قلقيلية

خالد سليمان غنام

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رام الله - دنيا الوطن

استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إقدام سلطات الإحتلال أمس الأربعاء على اعتقال القاصر خالد سليمان غنام (12 عاماً)، من محافظة قلقيلية، حيث يصادف اليوم عيد ميلاده الثاني عشر.



وأوضحت الهيئة أن اعتقال القاصر غنام يأتي استمراراً للهجمة الشرسة بحق الأطفال الفلسطينيين، والتي تُدار من حكومة الإحتلال والمخابرات الإسرائيلية بشكل مباشر، منتهكة كل المواثيق والأعراف الدولية التي نصت على ضرورة حماية

الطفولة وحقوقها.



وحملت الهيئة حكومة الإحتلال المسؤولية الكاملة عن اعتقال القاصر غنام، محذرة من ترهيبة واخضاعه للتحقيق الغير قانوني لإنتزاع إعترافات منه.



ولفتت الهيئة أن سلطات الاحتلال تواصل ارتكاب جرائم علنية وواضحة بحق القاصرين، وأن الطفولة الفلسطينية تتعرض للخطر الشديد والدائم في ظل صمت المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات الاسرائيلية المسعورة والمخالفة للقانون الدولي، ولاتفاقية حقوق الطفل العالمية.