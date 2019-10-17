بقيمة 20000 شيكل..لجنة زكاة الشاطئ والنصر توزع مساعدات نقدية على الأسر المتعففة



وأكد رئيس مجلس الإدارة الأستاذ الدكتور عبدالمنعم حسين لبد عبر تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" أن لجنة الزكاة تبذل جهوداً كبيرة في خدمة الأسر المتعففة في منطقة الشاطئ الشمالي والنصر لتوفير احتياجاتهم المختلفة وتوفير لهم حياة كريمة .



ويشار بأن لجنة الزكاة تعمل على توفير العديد من المساعدات العينية والنقدية لتلك الأسر، لا سيما في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يعانيها شعبنا في قطاع غزة .





رام الله - دنيا الوطنوزعت لجنة زكاة الشاطئ الشمالي والنصر مساعدات نقدية بقيمة 20000 شيكل على الأسر المتعففة في منطقة الشاطئ الشمالي والنصر.حيث استفاد من المشروع الأسر الأشد فقراً والتي تعاني من أوضاع إقتصادية صعبة، وتنوعت المساعدات النقدية بين مشاريع كفالة الأسر والأيتام وبدل الإيجار وصندوق المريض الفقير .