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هيئة الأسرى: تثبيت أمر الاعتقال الاداري بحق الأسير المضرب مصعب الهندي

هيئة الأسرى: تثبيت أمر الاعتقال الاداري بحق الأسير المضرب مصعب الهندي
الأسير المضرب عن الطعام مصعب توفيق الهندي
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة الاحتلال أمس الأربعاء، قراراً يقضي بتثبت الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام مصعب توفيق الهندي(29عاماً) من سكان قرية تل، قضاء مدنة نابلس، وذلك مدة ستة أشهر.

مكتب إعلام الأسرى أوضح بأن الاحتلال أعاد اعتقال الأسير الهندي بتاريخ 4 أيلول/ سبتمبر 2019، وعقب مدة قصيرة جرى تحويله للاعتقال الإداري، وصدر بحقه أمر إداري مدته ستة أشهر، ليعلن الأسير لاحقاً عن إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله إدارياً، وقد دخل يومه ال24 في إضرابه المفتوح عن الطعام.

وأضاف مكتب إعلام الأسرى بأن الأسير الهندي اعتقل سابقاً، وخاض العام الماضي كذلك إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة 34 يوماً، لتحديد سقف لاعتقاله الإداري وحقق انتصاره، ليعود الاحتلال لاعتقاله من جديد وإخضاعه مرة أخرى لملف الاعتقال الإداري.

تجدر الإشارة إلى أن الأسير الهندي اعتقل ما يقارب الـ10 مرات سابقاً، وأمضى ما يقارب 11 عاماً في الأسر، سبعة منها أمضاها رهن الاعتقال الإداري.

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