عاجل

  • هيئة الأسرى: المحققون الإسرائيليون استغلوا نبأ استعادة الأسير العربيد لصحته لاعادته للتحقيق

دولي

شاهد: أوباما يدعو الكنديين لإعادة انتخاب ترودو

شاهد: أوباما يدعو الكنديين لإعادة انتخاب ترودو
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعا الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، الكنديين إلى إعادة انتخاب رئيس الوزراء الحالي جاستن ترودو، في الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر الجاري.

وقال أوباما في تغريدة على "تويتر": "كنت فخورا بالعمل مع جاستن ترودو كرئيس. إنه قائد مجتهد وفعال يهتم بقضايا مهمة مثل التغير المناخي. يحتاج العالم لقيادته وأفكاره التقدمية".

وقد عُرف عن أوباما امتناعه عن التصريحات السياسية منذ مغادرته البيت الأبيض في يناير سنة 2017، وامتنع كذلك عن دعم أي من أعضاء الحزب الديمقراطي، الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

أخبار ذات صلة

ليبرمان: الليكود مهتم فقط بكراسي رئيس الوزراء والوزراء

ليبرمان: الليكود مهتم فقط بكراسي رئيس الوزراء والوزراء

ترامب برسالة لأردوغان: لا تكن متصلباً وأحمقاً

ترامب برسالة لأردوغان: لا تكن متصلباً وأحمقاً

ترامب: الوضع على الحدود التركية السورية &#34;ممتاز استراتيجياً&#34;

ترامب: الوضع على الحدود التركية السورية "ممتاز استراتيجياً"

شاهد: أفيخاي أدرعي يسرق أكلات فلسطينية.. والنشطاء: &#34;نسيت شبرا والكشري&#34;

شاهد: أفيخاي أدرعي يسرق أكلات فلسطينية.. والنشطاء: "نسيت شبرا والكشري"

&#34;الأحزاب اليمينية&#34; الإسرائيلية تتعهد بعدم الانضمام لحكومة أقلية تدعمها القائمة المشتركة

"الأحزاب اليمينية" الإسرائيلية تتعهد بعدم الانضمام لحكومة أقلية تدعمها القائمة المشتركة

صحيفة: تركيا تستخدم بعملية &#34;نبع السلام&#34; دبابات طورتها إسرائيل

صحيفة: تركيا تستخدم بعملية "نبع السلام" دبابات طورتها إسرائيل

شقيق روحاني في السجن لإدانته بالفساد

شقيق روحاني في السجن لإدانته بالفساد

مسؤول روسي يكشف: &#34;تحققنا من تحركات عسكرية&#34; مع إيران استجابة لطلب إسرائيلي

مسؤول روسي يكشف: "تحققنا من تحركات عسكرية" مع إيران استجابة لطلب إسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

مركز حقوقي يوجه رسالة لشخصيات وهيئات أممية بشأن سياسة الهدم في القدس

مركز حقوقي يوجه رسالة لشخصيات وهيئات أممية بشأن سياسة الهدم في القدس

هيئة الأسرى تدين اعتقال القاصر خالد غنام من قلقيلية

هيئة الأسرى تدين اعتقال القاصر خالد غنام من قلقيلية

بقيمة 20000 شيكل..لجنة زكاة الشاطئ والنصر توزع مساعدات نقدية على الأسر المتعففة

بقيمة 20000 شيكل..لجنة زكاة الشاطئ والنصر توزع مساعدات نقدية على الأسر المتعففة

هيئة الأسرى: تثبيت أمر الاعتقال الاداري بحق الأسير المضرب مصعب الهندي

هيئة الأسرى: تثبيت أمر الاعتقال الاداري بحق الأسير المضرب مصعب الهندي

الأسطل: وحدتنا الوطنية سياج القوة للشعب والوطن والقضية خلف قيادتنا ومنظمة التحرير

الأسطل: وحدتنا الوطنية سياج القوة للشعب والوطن والقضية خلف قيادتنا ومنظمة التحرير

تكريم الفريق الفلسطيني الفائز بجائزة التميز في الرعاية الصحية 2019

تكريم الفريق الفلسطيني الفائز بجائزة التميز في الرعاية الصحية 2019

إصابة عاملين فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب برطعة جنوب غرب جنين

إصابة عاملين فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب برطعة جنوب غرب جنين

الرئيس عباس يهنئ نظيره البولندي بفوز حزب القانون والعدالة بالانتخابات التشريعية

الرئيس عباس يهنئ نظيره البولندي بفوز حزب القانون والعدالة بالانتخابات التشريعية

منوعات

نبيلة عبيد تكشف لأول مرة سبب رفضها الإنجاب

نبيلة عبيد تكشف لأول مرة سبب رفضها الإنجاب

منشورات أصالة وابنتها تعزز أنباء خلاف الفنانة وزوجها واستعدادهما للانفصال

منشورات أصالة وابنتها تعزز أنباء خلاف الفنانة وزوجها واستعدادهما للانفصال

بعد فيلم &#34;الممر&#34;.. برلمانية تطالب أحمد عز باستكمال بطولاته والاعتراف بأولاده

بعد فيلم "الممر".. برلمانية تطالب أحمد عز باستكمال بطولاته والاعتراف بأولاده

ريهام سعيد تكشف لأول مرة عن مهنة ابنتها الشابة

ريهام سعيد تكشف لأول مرة عن مهنة ابنتها الشابة

شاهد: فنان لبناني يحدث ضجة بطريقة مساعدته لمتضرري الحرائق

شاهد: فنان لبناني يحدث ضجة بطريقة مساعدته لمتضرري الحرائق

لقاء بين أحلام وشاروخان في حفل صناعة الترفيه بالرياض يشعل المواقع

لقاء بين أحلام وشاروخان في حفل صناعة الترفيه بالرياض يشعل المواقع

مقتل نجل نجم هوليود بالرصاص بعد إقدامه على قتل أمه

مقتل نجل نجم هوليود بالرصاص بعد إقدامه على قتل أمه

شاهد: سيارة تعاقب صاحبتها على &#34;خطأ لا يغتفر&#34;

شاهد: سيارة تعاقب صاحبتها على "خطأ لا يغتفر"

والدة حلا الترك تشكو وحدتها وتشبه نفسها بالقمر

والدة حلا الترك تشكو وحدتها وتشبه نفسها بالقمر

ميريام فارس ترقص مع ابنها في أوّل يوم مدرسة

ميريام فارس ترقص مع ابنها في أوّل يوم مدرسة

عربي

صحيفة لبنانية: مصير الحكومة خطير وإسقاطها يعني إسقاط لبنان

صحيفة لبنانية: مصير الحكومة خطير وإسقاطها يعني إسقاط لبنان

الحكومة الأردنية تُجري تعديلات على مشاريع قوانين تمس اختصاصات الوزراء

الحكومة الأردنية تُجري تعديلات على مشاريع قوانين تمس اختصاصات الوزراء

فيديو: المروحيات الأردنية تساهم في إخماد حرائق لبنان

فيديو: المروحيات الأردنية تساهم في إخماد حرائق لبنان

فيديو: أول اشتباكات بين القوات التركية والسورية قرب منبج

فيديو: أول اشتباكات بين القوات التركية والسورية قرب منبج