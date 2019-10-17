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شؤون فلسطينية

تكريم الفريق الفلسطيني الفائز بجائزة التميز في الرعاية الصحية 2019

تكريم الفريق الفلسطيني الفائز بجائزة التميز في الرعاية الصحية 2019
رام الله - دنيا الوطن
أقامت الإدارة العامة للخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة، أمس الأربعاء، في مدينة رام الله، إحتفالية خاصة لتكريم الفريق الفلسطيني الحائز على جائزة التميز في الرعاية الصحية 2019 (UNIVANTS) ضمن المسابقة الدولية لشركة أبوت (Abbott) العالمية، عن دراسة وزارة الصحة حول تطوير أقسام المختبرات الطبية التابعة لها وواقع الرعاية الصحية في فلسطين.

تم تنظيم الإحتفالية في مبنى وزارة الصحة بمدينة رام الله بمشاركة مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية المساندة، أسامة النجار، وحضور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة العربية الفلسطينية للإستثمار-أيبك، طارق عمر العقاد، ونائب رئيس أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا وباكستان في شركة أبوت (Abbott)، توماس ستانيس، ومدير عام شركة التوريدات والخدمات الطبية، سامر قريطم، ومدير دائرة المختبرات في الشركة، سائد ذوقان، وعدد من موظفي الوزارة.

تعمل شركة أبوت (Abbott) العالمية بالشراكة مع قادة وصناع القطاع الصحي العالمي بما فيها فلسطين، وعبر وكيلها الحصري، شركة التوريدات والخدمات الطبية على تطوير طرق جديدة عبر تخصصات الرعاية الصحية المختلفة للمساهمة في معالجة التحديات التي تواجه أنظمة المستشفيات والمراكز الصحية.

كما أن إنشاء برنامج المسابقة الدولية للتميز في الرعاية الصحية (UNIVANTS) جاء لتقييم النظم الصحية التي حققت نتائج ملموسة في مجال تقديم وإبتكار الرعاية الصحية.

جائزة التميز في الرعاية الصحية

إلى ذلك، قدم أسامة النجار، مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة لمحة عن الدراسة المشاركة في المسابقة الدولية حول التميز في الرعاية الصحية للعام 2019 من خلال البحث الإجرائي حول "زيادة رعاية المرضى والحد من الوفيات من خلال الاستثمارات الموسعة في طب المختبرات بما يشمل نظام خارجي شامل للجودة".

وبين النجار بأن الدراسة أبرزت التطور الزمني في خدمات الرعاية الصحية المقدمة مع إجراء المقارنات، موضحاً بأن الدراسة ركزت على تعزيز جودة الخدمات رغم الإمكانيات المحدودة وكيفية الابتكار لتقديم رعاية أفضل للمرضى من خلال الطب المخبري عالي الجودة، وفي تطوير نوعي في مجال خدمات الرعاية الصحية في فلسطين.

أُجريت هذه الدراسة بتعاون عدد من إدارات وزارة الصحة ضمن فريق عمل ضم: أسامة النجار، مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية المساندة، وعلي الحلو، مدير عام وحدة الهندسة والحاسوب، ونضال علاونة، مدير دائرة المختبرات الطبية، وضرغام ياسين من اللجنة العلمية في نقابة الطب المخبري، ولانا نزال، إحصائية في الإدارة العامة للخدمات الطبية المساندة.

وعلى هامش الإحتفالية، كرمت وزارة الصحة السيدين طارق عمر العقاد، رئيس مجلس إدارة مجموعة أيبك، وتوماس ستانيس، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أبوت في أفريقيا والشرق الأوسط لدورهما في دعم جهود الوزارة ومساندتها في تطوير نظم وخدمات الرعاية الصحية في فلسطين.

تُعد شركة أبوت (Abbott) الأمريكية واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال خدمات ومنتجات الرعاية الصحية، ولها مجموعة واسعة من العلامات التجارية المعروفة من الأدوية، والأجهزة الطبية، وفحوص التشخيص، ومنتجات التغذية. كما تشمل أعمال الشركة مجال التشخيص المخبري وفحوص الدم والمناعة، التي تستخدم في الإختبارات الطبية وأنظمة أداة التشخيص في جميع أنحاء العالم من قبل المستشفيات والمختبرات وبنوك الدم، ومكاتب الأطباء لتشخيص ومراقبة الأمراض، وكذلك تقييم مؤشرات أخرى للصحة. كما تقوم الشركة بتصنيع منتجات تشخيصية لتحليل الدم لتوفير المعلومات للعاملين في مجال الرعاية الصحية والتشخيص، وتوفر أيضاً رعاية مقايسات القلب لغرف الطوارئ.

تجدرة الإشارة إلى أن شركة التوريدات والخدمات الطبية، إحدى شركات المجموعة العربية الفلسطينية للاستثمار-أيبك، هي الوكيل الحصري لشركة (Abbott) في فلسطين، إلى جانب العديد من الوكالات الحصرية لمجموعة كبيرة من المنتجات العالمية المعروفة في السوق الفلسطيني. وهي الرائدة في مجال توزيع وتسويق الأدوية، والمستلزمات الطبية، والأجهزة الطبية والمخبرية، والمواد الإستهلاكية سريعة الدوران، إضافة لمنتجات العناية الصحية.

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