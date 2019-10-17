إصابة عاملين فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب برطعة جنوب غرب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب اليوم الخميس، عاملان فلسطينيان من بلدة عرابة وقرية فحمة جنوب غرب جنين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالقدم قرب البوابة العسكرية المقامة على أراضي بلدة برطعة، وذلك أثناء محاولتهما الدخول لأراضي 1948.



وأكد مدير إسعاف الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي، وفق ما نقلت وكالة (وفا) أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على العاملين محمد أحمد نواصرة (24عاما)، من فحمة ما أدى الى إصابته بالساقين، وعمر جمال عبيد (23عاما) من عرابة والذي أصيب برصاصة في ساقه اليسرى، مشيرا الى أن قوات الاحتلال اقتادتهما الى حاجز برطعة بعد استجوابهما وسلمتهما للإسعاف.



يشار إلى أن سبعة مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال خلال الأسبوعين الماضيين بنفس الطريقة خلال محاولتهم الدخول من بوابات جدار الفصل العنصري.