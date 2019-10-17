الرئيس عباس يهنئ نظيره البولندي بفوز حزب القانون والعدالة بالانتخابات التشريعية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بولندا اندريه دودا، هنأه من خلالها بفوز حزب القانون والعدالة في الانتخابات التشريعية.



وتمنى الرئيس عباس، في البرقية للرئيس دودا التوفيق على طريق تحقيق ما يصبو إليه من تطلعات وأهداف، مؤكدا الحرص على مواصلة العمل المشترك وتعزيز سبل التعاون لتوثيق علاقات الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين والشعبين لما فيه مصلحتهما.



وأعرب أبو مازن عن ثقته باستمرار دعم الرئيس دودا لجهود إنهاء الاحتلال وإحلال السلام العادل الذي يكفل لشعبنا إقامة دولته الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس الشرقة، ولشعوب المنطقة كافة العيش بأمن واستقرار وحسن جوار.