لجنة مناهضة التعذيب تعقد لقاءاً توعوياً لشرطة بيت لاهيا



وأكد مدرب اللقاء ممثل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان حازم هنية، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه أن تطوير أدوات التحقيق و أدلة الإستدلالات و الإثبات بعيداً عن ممارسة التعذيب تؤهل لتحقيق الردع العام ومحاكمة عادلة ومحاربة الجريمة .



وشدد على حظر التعذيب وممارسته في القانون الدولي الانساني و القوانين الوطنية المحلية فضلاً على لفظه في الشريعة الاسلامية .



يذكر أن لجنة التدريب مستمرة في نشر ثقافة احترام الحقوق والحريات لكافة المواطنين والنزلاء والموقوفين بما يعزز حرية الرأي والتعبير وتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي وسيادة القانون .











رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة مناهضة التعذيب لقاءً توعوياُ، استهدف ضباط المباحث العامة لنشر وتعزيز ثقافة احترام الحريات العامة والخاصة للمواطنين ولفظ التعذيب و مكافحته .