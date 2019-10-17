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شاهد: أول بلد عربي يُؤيد العقوبات الأمريكية على تركيا

شاهد: أول بلد عربي يُؤيد العقوبات الأمريكية على تركيا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعربت مصر عن ارتياحها وترحيبها بموقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض عقوبات أولية على تركيا، وأبدت استياءها وقلقها البالغ من "العدوان التركي" على الأراضي السورية.

وأكدت الخارجية المصرية في بيانها، اليوم الخميس، نشرته على موقعها في "فيسبوك"، على "متابعتها ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركي المُستمر على الأراضي السورية، وما يرتبط بذلك من انتهاكات لقواعد القانون الدولي، وما تمخض عن ذلك العدوان من تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني بفقدان الأرواح ونزوح عشرات الآلاف، وماله من تأثير سلبي على مسار عملية التسوية السياسية في سوريا".

وأكد البيان على أن "ما صدر عن الاتحاد الأوروبي من موقف واضح إنما يؤكد على رفض وإدانة تلك الاعتداءات التركية"، موضحاً أن "اتخاذ مثل هذه المواقف الواضحة والإجراءات العملية إنما يبرهن على وقوف الرئيس ترامب بحزم لنصرة مبادئ وقواعد الشرعية الدولية، وهو ما يجب أن تتسق معه كافة أطراف المجتمع الدولي".

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