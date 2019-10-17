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صحيفة لبنانية: مصير الحكومة خطير وإسقاطها يعني إسقاط لبنان

صحيفة لبنانية: مصير الحكومة خطير وإسقاطها يعني إسقاط لبنان
الحكومة اللبنانية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (الجمهورية) اللبنانية: إن دائرة الإضرابات تتوسع في لبنان على مختلف الأصعدة، ما ينعكس ضغطا على الحكومة اللبنانية في ظل عجزها عن معالجة الأزمة الاقتصادية التي باتت تهدد أكثر من قطاع معيشي يمس المواطن اللبناني مباشرة.

وأوضحت الصحيفة، أن الوضع المتوتر سياسيا وحكوميا والمتأزم اقتصاديا وماليا كان في محور تداول بين مسؤولين لبنانيين كبار مقربين من رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري.

وأشارت إلى أن مصير الحكومة خطير والقيام بإسقاطها سيعني إسقاط البلد ككل، مضيفةً: "لا شيء يبعث على الاطمئنان، والانقسام بدأ يتعمّق داخل الحكومة بلا أي سبب موجب لذلك، والمعركة مفتوحة فيها على عدة خطوط، ما بين "​التيار الوطني الحر​" و"​القوات اللبنانية​"، وما بين "التيار" و"​الحزب التقدمي الاشتراكي​".

وأضافت: "هناك علاقة محتقنة ما بين "القوات اللبنانية" و"​حزب الله​"، وما بين "حزب الله" ورئيس الحكومة، وعلاقة تصعد حينا وتهبط أحيانا كثيرة، كما هو الحال هذه الأيام بين "التيار الوطني الحر" ورئيس الحكومة، ما يعني انّ وضع الحكومة لا يبشّر بالخير".

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