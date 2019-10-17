432 مستوطنا يقتحمون "الأقصى" بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، وفق ما نقلت وكالة (وفا): إن نحو 432 مستوطنا بينهم طلبة معاهد، اقتحموا باحات المسجد الاقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية.



وأضاف ان سلطات الاحتلال شددت من اجراءاتها العسكرية على مداخل المسجد الأقصى وبواباته، بذريعة تأمين "الحماية" للمستوطنين.