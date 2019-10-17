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شؤون فلسطينية

مجدلاني يبحث مع نظيره الكويتي التعاون المشترك في مجال التنمية الاجتماعية

مجدلاني يبحث مع نظيره الكويتي التعاون المشترك في مجال التنمية الاجتماعية
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد مجدلاني ، مع نظيره الكويتي سعد ابراهيم الخراز، اليات التعاون المشترك في مجال التنمية الاجتماعية بين دولة  فلسطين والكويت.

وجاء ذلك على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقد بدولة الكويت ،ومعرض الأسر الفلسطينية المنتجه الذي يقام بدولة الكويت، بحضور الوكيل المساعد أنور حمام  وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالكويت وعدد من مسؤولي الوزارة .

وعبر مجدلاني، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" عن الاعتزاز بالعلاقات الفلسطينية الكويتية ودور الكويت الهام والكبير في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وتعزيز صموده منذ العام 48 وحتى اليوم.

 وأكد مجدلاني نتطلع لمزيد من تبادل الخبرات في الحقل الاجتماعي وخصوصا في قضايا حماية المرأة والطفل والاعاقة والمسنين، ووضع إطار مشترك بين الدولتين في مجال التعاون وخصوصا في مجال المساعدات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية.

وأكد الوزير على أهمية انجاز مذكرة تفاهم بين الدولتين فيما يخص العمل الاجتماعي وتبادل الخبرات وتنظيم العمل بمساعدة الجمعيات ، وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط للخدمات الاجتماعية والبوابة الموحدة، والموازنة التشاركية، وإدارة الحالة.

بدوره عبر الخراز عن سعادته لنجاح معرض الأسر الفلسطينية المنتجه والذي استضافته دولة الكويت والذي  مثل مدخلا مهما من أجل مزيد من التعاون في المجالات الاجتماعية المشتركة.

وأكد الخراز أن الكويت ترحب بأي افكار من شأنها تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، مؤكدا على أهمية انجاز مذكرة تفاهم وفقا للاصول المعمول بها في الدولتين وبعد أن يجري نقاش كافة البنود والمحاور التي تخص تنسيق العمل الثنائي في مجالات الجمعيات والطفولة والأحداث والأطفال، والخبرات في مجال حماية المرأة وتمكينها.

وفي نهاية اللقاء تقدم الوزير د.مجذلاني بدعوة نظيره الكويتي لزيارة دولة فلسطين للوقوف عن كثب على الأوضاع الفلسطينية وخصوصا في القدس والمناطق المهددة بالجدار والاستيطان

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