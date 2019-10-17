إصابة 51 مواطناً خلال اقتحام الاحتلال والمستوطنين لقبر يوسف

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن 51 مواطناً أصيبوا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل اقتحام مئات المستوطنين "مقام يوسف" شرق نابلس.



وأوضحت جمعية الهلال الأحمر، أن مواجهات اندلعت قبيل اقتحام مئات المستوطنين المقام فجرا، ما أدى لإصابة 51 مواطنا بينهم ثلاثة بالرصاص الحي وجرى نقلهم لمستشفى رفيديا الحكومي، و14 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط جرى نقل إحداها للمستشفى، و34 آخرين بالاختناق بينهم أربعة أطفال رضع.



يذكر أن نحو 1350 مستوطنا اقتحموا مقام يوسف فجرا، بحراسة مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.