دولي

ترامب برسالة لأردوغان: لا تكن متصلباً وأحمقاً

ترامب برسالة لأردوغان: لا تكن متصلباً وأحمقاً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف البيت الأبيض نص رسالة بعثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، قبل بدء الهجوم التركي على سوريا، جاء فيها قوله له: "لا تكن متصلباً ولا تكن أحمق".

وحسب البيت الأبيض يعود تاريخ هذه الرسالة إلأى التاسع من أكتوبر ضمن محاولات الرئيس الأمريكي لاحتواء الخسائر السياسية التي تسبب فيها قراره بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا مما مهد الطريق أمام هجوم تركيا على حلفاء واشنطن في تلك المنطقة، وفق (روسيا اليوم). 

وهدد ترامب، مساء الأربعاء، بفرض عقوبات على تركيا إذا لم ينجح اللقاء المرتقب بين أردوغان، ونائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، في أنقرة.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض مع الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، إن "هذه العقوبات المزمعة ضد تركيا ستكون مدمرة".

وأضاف: "نأمل أن تسوي تركيا وسوريا الأمر فيما بينهما في شمال سوريا"، مشيرا إلى أن "حزب العمال الكردستاني" أكثر خطورة من تنظيم الدولة، مؤكداً أنه لم يمنح أردوغان الضوء الأخضر لغزو سوريا.

وأعلن أردوغان أن بلاده أطلقت عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، وبدأت أنقرة تنفيذ عمليتها بعد إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها من شمال شرقي سوريا بقرار من الرئيس الأمريكي في خطوة انتقدها الأكراد بشدة على الرغم من وعده بتدمير اقتصاد تركيا حال "تجاوزها الحدود"، كما وجه النواب الأمريكيون توبيخا شديدا إلى ترامب بسبب قراره.

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