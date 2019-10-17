القوات الأمريكية تُدمر مستودع لذخيرتها ومعداتها العسكرية بسوريا

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رام الله - دنيا الوطن

نفذت القوات الأمريكية ضربة جوية في شمال سوريا، يوم الأربعاء، لتدمير مستودع للذخيرة ومعدات عسكرية تخلت عنها بالتزامن مع انسحاب العسكريين الأمريكيين من شمال سوريا.



وقال المتحدث باسم التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الكولونيل، ميليس كاجينز:" شاركت في الضربة مقاتلتان من طراز "إف-15 إي" قصفتا مصنع "لافارج" للأسمنت بعد أن غادرته كل قوات التحالف"، وفق وكالة (رويترز).



في الأثناء تبنى مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، مشروعا، يدين قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا.



ووافق أعضاء المجلس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على القرار بـ 354 صوتا مقابل 60 صوتاً، فيما قرر الرئيس الأمريكي سحب قواته من شمالي سوريا، الأسبوع الماضي، قبل أن تبدأ تركيا عملية عسكرية ضد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) هناك.



وقالت أنقرة إن العملية العسكرية، التي أطلقت عليها تسمية "نبع السلام"، تهدف إلى إبعاد قوات "قسد" عن مواقعها في شمال شرق سوريا.