عربي

القوات الأمريكية تُدمر مستودع لذخيرتها ومعداتها العسكرية بسوريا

القوات الأمريكية تُدمر مستودع لذخيرتها ومعداتها العسكرية بسوريا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نفذت القوات الأمريكية ضربة جوية في شمال سوريا، يوم الأربعاء، لتدمير مستودع للذخيرة ومعدات عسكرية تخلت عنها بالتزامن مع انسحاب العسكريين الأمريكيين من شمال سوريا.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الكولونيل، ميليس كاجينز:" شاركت في الضربة مقاتلتان من طراز "إف-15 إي" قصفتا مصنع "لافارج" للأسمنت بعد أن غادرته كل قوات التحالف"، وفق وكالة (رويترز). 

في الأثناء تبنى مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، مشروعا، يدين قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا.

ووافق أعضاء المجلس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على القرار بـ 354 صوتا مقابل 60 صوتاً، فيما قرر الرئيس الأمريكي سحب قواته من شمالي سوريا، الأسبوع الماضي، قبل أن تبدأ تركيا عملية عسكرية ضد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) هناك.

وقالت أنقرة إن العملية العسكرية، التي أطلقت عليها تسمية "نبع السلام"، تهدف إلى إبعاد قوات "قسد" عن مواقعها في شمال شرق سوريا.

أخبار ذات صلة

الحكومة الأردنية تُجري تعديلات على مشاريع قوانين تمس اختصاصات الوزراء

الحكومة الأردنية تُجري تعديلات على مشاريع قوانين تمس اختصاصات الوزراء

فيديو: المروحيات الأردنية تساهم في إخماد حرائق لبنان

فيديو: المروحيات الأردنية تساهم في إخماد حرائق لبنان

فيديو: أول اشتباكات بين القوات التركية والسورية قرب منبج

فيديو: أول اشتباكات بين القوات التركية والسورية قرب منبج

صور: مصر تعلن عن كشف أثري ضخم يضم 20 (تابوتا) ملونا

صور: مصر تعلن عن كشف أثري ضخم يضم 20 (تابوتا) ملونا

معتقلو تنظيم الدولة لدى أكراد سوريا.. أعدادهم ومواقع احتجازهم

معتقلو تنظيم الدولة لدى أكراد سوريا.. أعدادهم ومواقع احتجازهم

منظمة التعاون الإسلامي تعرب عن تضامنها مع لبنان جراء حرائق الغابات

منظمة التعاون الإسلامي تعرب عن تضامنها مع لبنان جراء حرائق الغابات

أول رَد أردني على أنباء تأجير الغُمر والباقورة لإسرائيل مجدداً

أول رَد أردني على أنباء تأجير الغُمر والباقورة لإسرائيل مجدداً

عودة أمير الكويت إلى البلاد بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة

عودة أمير الكويت إلى البلاد بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

قيادي بفتح: الرئيس عباس يريد الانتخابات طريقًا لإنهاء الانقسام

قيادي بفتح: الرئيس عباس يريد الانتخابات طريقًا لإنهاء الانقسام

قيادي بحماس لفتح: ما هو موقفكم من العملية العسكرية التركية بسوريا؟

قيادي بحماس لفتح: ما هو موقفكم من العملية العسكرية التركية بسوريا؟

اعتداءات الاحتلال والمستوطنين مستمرة في الضفة

اعتداءات الاحتلال والمستوطنين مستمرة في الضفة

غزة: توقيع عقود عمل لـ 400 خريج وخريجة

غزة: توقيع عقود عمل لـ 400 خريج وخريجة

الشرطة تُشارك المواطنين في قطف ثمار الزيتون

الشرطة تُشارك المواطنين في قطف ثمار الزيتون

فيديو: رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يشكو الرجوب بسبب &#34;الكرم الشديد&#34;

فيديو: رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يشكو الرجوب بسبب "الكرم الشديد"

فيديو: &#34;التربية&#34; تُعيد أحد معلميها لعمله بعد ضربه للطَّلَبَة بالخليل

فيديو: "التربية" تُعيد أحد معلميها لعمله بعد ضربه للطَّلَبَة بالخليل

بقيمة مليون وثلاثمائة وثمانين ألف دولار..&#34;بلدية وادي السلقا&#34; تنفذ عدة مشاريع بالمنطقة

بقيمة مليون وثلاثمائة وثمانين ألف دولار.."بلدية وادي السلقا" تنفذ عدة مشاريع بالمنطقة

منوعات

والدة حلا الترك تشكو وحدتها وتشبه نفسها بالقمر

والدة حلا الترك تشكو وحدتها وتشبه نفسها بالقمر

ميريام فارس ترقص مع ابنها في أوّل يوم مدرسة

ميريام فارس ترقص مع ابنها في أوّل يوم مدرسة

محمد هنيدي يسخر من قصر قامته أمام الجمهور

محمد هنيدي يسخر من قصر قامته أمام الجمهور

&#34;أخس بجد&#34;.. ريهام سعيد توجه رسالة قاسية لزملائها

"أخس بجد".. ريهام سعيد توجه رسالة قاسية لزملائها

حلا شيحة وبسمة بوسيل في عيادة ابنة أصالة

حلا شيحة وبسمة بوسيل في عيادة ابنة أصالة

&#34;فان دام&#34; يفاجئ محمد رمضان بترحيب حار.. وتركي آل الشيخ ممازحًا &#34;دي كوسة&#34;

"فان دام" يفاجئ محمد رمضان بترحيب حار.. وتركي آل الشيخ ممازحًا "دي كوسة"

فنانة خليجية تكشف تعرض ابنها للطعن في المدرسة.. وطريقة محاسبة الفاعلين صادمة

فنانة خليجية تكشف تعرض ابنها للطعن في المدرسة.. وطريقة محاسبة الفاعلين صادمة

هيفاء وهبي تمارس الملاكمة باحتراف.. شاهدوا براعتها

هيفاء وهبي تمارس الملاكمة باحتراف.. شاهدوا براعتها

مي العيدان تسخر من هذا الفنان الخليجي بقسوة: نشاز

مي العيدان تسخر من هذا الفنان الخليجي بقسوة: نشاز

بعد اتهامها بالإباحية.. &#34;أبلة فاهيتا&#34; تعود

بعد اتهامها بالإباحية.. "أبلة فاهيتا" تعود

عربي

الحكومة الأردنية تُجري تعديلات على مشاريع قوانين تمس اختصاصات الوزراء

الحكومة الأردنية تُجري تعديلات على مشاريع قوانين تمس اختصاصات الوزراء

فيديو: المروحيات الأردنية تساهم في إخماد حرائق لبنان

فيديو: المروحيات الأردنية تساهم في إخماد حرائق لبنان

فيديو: أول اشتباكات بين القوات التركية والسورية قرب منبج

فيديو: أول اشتباكات بين القوات التركية والسورية قرب منبج

صور: مصر تعلن عن كشف أثري ضخم يضم 20 (تابوتا) ملونا

صور: مصر تعلن عن كشف أثري ضخم يضم 20 (تابوتا) ملونا