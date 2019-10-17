شؤون فلسطينية

وفاة 35 معتمراً وإصابة آخرين في حادث مروري بالسعودية

وفاة 35 معتمراً وإصابة آخرين في حادث مروري بالسعودية
جانب من الحادث المروري
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (سبق) السعودية: إن 35 معتمراً لقوا حتفهم وأصيب خمسة آخرين بإصابات متفاوتة، إثر وقوع حادث مروري بالكيلو 170 بطريق الهجرة الذي يصل المدينة المنورة بمكة المكرمة غرب المملكة العربية السعودية.

وحسب الصحيفة، فإن الحادث وقع بين مركبة وحافلة تقل معتمرين من جنسيات مختلفة؛ مشيرةً إلى أن النيران اشتعلت في الحافلة، مشيرةً إلى أنه تم نقل المصابين عن طريق الهلال الأحمر والصحة إلى مستشفى الحمنة، فيما باشرت الجهات المعنية الحادثة.

ولم تكشف الصحيفة عن جنسية المعتمرين المتوفين او المصابين في الحادث ، الذي يعتبر الأكبر في الفترة الأخيرة، مبينةً أنالجهات المختصة باشرت التحقيق بالحادثة، وأنه تم رفع  درجة الاستعداد في جميع مستشفيات المنطقة لاستقبال الحالات، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

وحسب الصحيفة، فقد تقلت غرفة عمليات إدارة الطوارئ والأزمات بصحة المدينة المنورة بلاغًا في تمام الساعة الـ07:22 مساء، يفيد بتصادم مركبة من فئة (باص ركاب)، نتج منه 35 حالة وفاة في موقع الحادث.

ولفتت إلى أنه تم مباشرة فرقتين إسعافيتين، قامتا بنقل أربع حالات مصابة إلى مستشفى الحمنة لتقديم الخدمات الإسعافية العاجلة، ويجري علاجهم، كما تم نقل ثلاث حالات منهم إلى مستشفى الملك فهد لاستكمال علاجهم، وتم تنويم حالة بمستشفى الحمنة.

وقال المتحدث الرسمي بصحة منطقة المدينة مؤيد أبو عنق إنه تم إرسال أربع فرق إسعافية من إدارة الطوارئ والأزمات للمساندة في الحادث في الموقع نفسه.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأنه عند الساعة السابعة من مساء الأربعاء باشرت الجهات الأمنية المختصة بمساندة من هيئة الهلال الأحمر السعودي حادث اصطدام حافلة خاصة مستأجرة، تنقل (39) شخصًا من المقيمين بالسعودية من جنسيات آسيوية وعربية، بمعدة ثقيلة (شيول)، وذلك بمركز الأكحل بمنطقة المدينة المنورة. 

وأضاف: "نتج من ذلك وفاة (35)، وإصابة (4) من ركابها، ونقلهم إلى مستشفى الحمنة، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك".

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، إن العمليات الإسعافية بالمنطقة تلقت بلاغًا في تمام الساعة 18:49 من مساء يوم أمس الأربعاء، يفيد بوقوع حادث باص واشتعاله بالنيران بطريق الهجرة السريع بالقرب من الكيلو 207.

وأشار "السهلي" إلى أنه على الفور تم توجيه أكثر من 20 فرقة إسعافية وعناية متقدمة وفرق إسعافية تابعة للشؤون الصحية، بقيادة القيادة الميدانية وإشراف ومتابعة مدير عام الفرع والمدير الطبي والمساعد للشؤون الإسعافية.

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